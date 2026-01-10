Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsransom of one crore rupees was demanded from the doctor in gaya ji
रकम नहीं दी, तो अंजाम खतरनाक होगा; गया में डॉक्टर से एक करोड़ की रंगदारी मांगी

रकम नहीं दी, तो अंजाम खतरनाक होगा; गया में डॉक्टर से एक करोड़ की रंगदारी मांगी

संक्षेप:

गया जी में डॉ सतेंद्र कुमार से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। फोन पर लगातार धमकी भरी कॉल आ रही हैं। जिसके बाद से डॉक्टर और उनका परिवार दहशत में है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

Jan 10, 2026 06:36 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, गया जी
share Share
Follow Us on

गया जी जिले में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आ रहे हैं। मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी न्यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ सतेंद्र कुमार से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस घटना के बाद से डॉक्टर और उनका परिवार दहशत और भय के साये में है। पीड़ित डॉक्टर ने बताया कि 27 दिसंबर को उनके मोबाइल पर लगातार एक अज्ञात नंबर से कॉल आ रहा था। जब उन्होंने वापस कॉल किया तो फोन उठाने वाले व्यक्ति ने सीधे तौर पर एक करोड़ रुपये रंगदारी देने की मांग की और कहा कि यदि पैसा नहीं दिया गया तो अंजाम बेहद खतरनाक होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अपराधी की धमकी इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर तुरंत सहम गए। उसी नबंर से फिर 30 दिसंबर को कॉल कर रुपए की मांग की। लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर डॉ. सतेंद्र कुमार ने मगध मेडिकल थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस की प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। कॉल डिटेल्स के अनुसार पहली बार 27 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से कॉल किया गया था, जबकि 30 दिसंबर को महाराष्ट्र से कॉल आने की पुष्टि हुई है। इससे यह आशंका गहराती जा रही है कि इसके पीछे कोई संगठित आपराधिक गिरोह सक्रिय है।

ये भी पढ़ें:5 लाख पहुंचा दो, नहीं तो मारकर फेंक देंगे; बिहार में शराब तस्कर का अपहरण
ये भी पढ़ें:घर में घुसे और 5 लाख रंगदारी मांगी, पटना में कारोबारी का परिवार खौफ में

डॉ. सतेंद्र कुमार गयाजी शहर के मगध कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। इस घटना के बाद से परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। वहीं मगध मेडिकल थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार ने बताया कि रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस तकनीकी जांच के साथ-साथ अन्य बिंदुओं पर भी काम कर रही है। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।