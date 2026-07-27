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सम्राट चौधरी के मंत्री केदार प्रसाद के बेटे से रंगदारी की मांग, पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर को मारने की भी धमकी

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, पटना/मुजफ्फरपुर
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बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे से रंगदारी मांगी गई है। यह रंगदारी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मांगी गई है। इधर बिहार के ही एक पूर्व बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर को जान से मारने की धमकी भी दी गई है।  

kedar prasad and haribhushan thakur
kedar prasad and haribhushan thakur

बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्री से रंगदारी मांगी गई है। यह रंगदारी कुख्यात गैगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मांगी गई। इधर बिहार के ही एक पूर्व बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के पुत्र कृष्ण मुरारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर जान से मारने की धमकी देकर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई है। कृष्ण मुरारी ने रविवार को सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।मंत्री पुत्र ने पुलिस को बताया कि 24 जुलाई की रात करीब 10:20 बजे उनके व्हाट्सएप पर मैसेज भेज 50 लाख रुपये रंगदारी मांगी गई। पैसा नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है।

मैसेज भेजने वाले ने खुद को मुंबई से संचालित लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया। इससे पूर्व भी उनसे रंगदारी मांगी जा चुकी है। जिसे लेकर सदर थाने में 2025 में केस दर्ज कराया गया था। मामले को लेकर एसएसपी के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस सूत्रों की माने तो बदमाश के मोबाइल का टावर लोकेशन यूपी के एक शहर में मिला है। एसडीपीओ नगर-एक, विनीता सिन्हा ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर सीडीआर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। मामले का शीघ्र खुलासा होगा।

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लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर लगातार रंगदारी मांगने के तीन मामले दर्ज कराए गए हैं। सभी को एक ही मोबाइल नंबर से मैसेज भेजे गए हैं। तीनों मैसेज उत्तर प्रदेश से भेजे गए हैं। कॉलर आईडी बताने वाले एप पर यह नंबर उत्तर प्रदेश के किसी आमिर रजा के नाम से सेव है। वहीं, व्हाट्सएप पर इस नंबर को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के नाम से सेव है। उसमें बिश्नोई की पुरानी तस्वीर भी लगी है। सूत्रों की मानें तो रंगदारी का मैसेज केवल तीन ही नहीं, कई लोगों को यह मैसेज मिला है। पहला मामला 21 जुलाई को सामने आया जब भाजपा नेता सह व्यवसायी रंजीत सहनी से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई। ब्रह्मपुरा थाने के दाउदपुर कोठी संगम चौक निवासी रंजीत सहनी को 21 जुलाई की सुबह 9.47 बजे मैसेज भेजे गए थे।

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रंगदारी का दूसरा मैसेज 24 जुलाई की रात 9.19 बजे साहेबगंज के माधोपुर हजारी गांव के राजेश कुमार को भेजा गया। उसी रात 10.20 बजे पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के पुत्र कृष्ण मुरारी को रंगदारी के लिए मैसेज भेजा गया। ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस ने मोबाइल नंबर का पूरा डिटेल निकाला है। इसमें उत्तर प्रदेश के एक शहर का लोकेशन पुलिस को मिला है। एसएसपी ने मैसेज भेजकर दहशत फैला रहे बदमाश की गिरफ्तारी को एसआईटी का गठन किया है। डीआईजी तिरहुत चंदन कुशवाहा के आदेश पर एसआईटी में शामिल अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि, ज्यादा समय मोबाइल के बंद रहने के कारण पुलिस उत्तर प्रदेश में शातिर का वर्तमान लोकेशन नहीं ले पा रही है। टीम उत्तर प्रदेश में खाक छान रही है। पुलिस अधिकारियों को उम्मीद है कि शीघ्र ही अपराधी पकड़ा जाएगा।

उत्तर बिहार में रहा है बिश्नोई गैंग का बड़ा नेटवर्क

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का उत्तर बिहार में बड़ा नेटवर्क रहा है। सीतामढ़ी का एक गैंगस्टर लॉरेंस के गैंग के संपर्क में है। उसके कई शूटर लॉरेंस के लिए दूसरे प्रदेश में गोलीबारी जैसी संगीन वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने दो साल पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शूटरों को सीतामढ़ी रोड में एक बस में सफर करते हुए पकड़ा था। दोनों की गिरफ्तारी हरियाणा पुलिस की सूचना पर हुई थी। एक शूटर राजस्थान और एक सीतामढ़ी का रहने वाला था। हरियाणा में एक हत्याकांड को अंजाम देकर दोनों सीतामढ़ी होकर नेपाल भागने की तैयारी में थे। वहीं, गायघाट का एक शातिर बिश्नोई के लिए हथियार सप्लाई के मामले में गिरफ्तार हो चुका है।उसके पास से चार ग्लॉक पिस्टल मिली थी।

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पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर को जान से मारने की धमकी

पूर्व विधायक और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिभूषण ठाकुर बचौल को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके मोबाइल पर फोन कर किसी अनजान शख्स ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में उन्होंने पटना के पाटलिपुत्र थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बतायाा कि 25 जुलाई की रात करीब 8 बजकर 46 मिनट पर उनके मोबाइल पर एक फोन आया था। कॉल करने वाले ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसी नंबर से लगातार उन्हें कॉल कर परेशान किया गया।

हरिभूषण ठाकुर ने शिकायत में कहा कि जिस मोबाइल नबंर से धमकी दी गई ट्रूकॉलर पर मोहम्मद इमानुल हक नाम दिखता है। इस मामले में 26 जुलाई को पाटलिपुत्र थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। पाटलिपुत्र थानेदार अतुलेश कुमार ने कहा कि आवेदन मिला है, सनहा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस मोबााइल नंबर के आधार पर आरोपित की पहचान में जुटी है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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