बंगाल और महाराष्ट्र से फोन कर बिहार के डॉक्टर से रंगदारी की डिमांड, वरीय अफसरों से रिपोर्ट तलब
डॉक्टर के मुताबिक रंगदारी से जुड़े कॉल 27 दिसंबर और 30 दिसंबर को किए गए थे। ये कॉल पश्चिम बंगाल के आसनसोल और महाराष्ट्र से किए जाने की बात सामने आई है। कॉल डिटेल्स और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को किसी संगठित गिरोह के सक्रिय होने की आशंका है।
बिहार के डॉक्टर को बंगाल और महाराष्ट्र से फोन कर धमकी दी गई है। डॉक्टर से रंगदाारी मांगी गई है और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस माामले के उजागर होने के बाद से हड़कंप मच गया है। गया जी जिले में मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सुपर स्पेशियलिटी न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. सतेंद्र कुमार से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस मुख्यालय ने गंभीर रुख अपनाया है। इस मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय ने गयाजी पुलिस के वरीय अधिकारियों को तलब करते हुए विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
अपराधियों ने डॉ. सतेंद्र कुमार से फोन पर एक करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग की थी। रकम नहीं देने की स्थिति में उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। धमकियों से दहशत में आए चिकित्सक दंपति ने मगध मेडिकल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
पुलिस यह भी जांच कर रही है कि गिरोह का नेटवर्क राज्य के बाहर तक फैला है या नहीं।