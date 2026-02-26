Hindustan Hindi News
बिहार में सीएम नीतीश के विधायक से ही मांग ली रंगदारी, 3 लोगों पर FIR दर्ज

Feb 26, 2026 01:05 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, निज संवाददाता, अरवल
विधायक पप्पू वर्मा ने सोशल मीडिया एवं फेसबुक पर गाली गलौज एवं अवधी भाषा का प्रयोग कर उनकी प्रतिष्ठा हनन करने का भी आरोप कुछ लोगों पर लगाया है। विधायक के द्वारा शहर तेलपा थाना में तीन लोगों पर नामजद केस दर्ज कराया गया है।

बिहार में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के ही विधायक से रंगदारी मांग ली गई है। विधायक ने इस संबंध में थाने में अपनी शिकायत की है। शिकायत दर्ज होने के बाद तीन लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। दरअसल अरवल जिले के कुर्था से जदयू (जनता दल यूनाइटेड) के विधायक पप्पू कुमार वर्मा ने आऱोप लगाया है कि उनसे 50 हजार रुपये की रंगदारी मांगी गई है।इतना ही नहीं विधायक पप्पू वर्मा ने सोशल मीडिया एवं फेसबुक पर गाली गलौज एवं अभद्र भाषा का प्रयोग कर उनकी प्रतिष्ठा हनन करने का भी आरोप कुछ लोगों पर लगाया है। विधायक के द्वारा शहर तेलपा थाना में तीन लोगों पर नामजद केस दर्ज कराया गया है।

कुर्था विधायक के द्वारा जिन तीन लोगों पर नामजद केस दर्ज कराया गया है उसमें प्रवीण कुमार यादव, (चैनपुर शहर तेलपा). रविंद्र गोप, (चौहर शहर तेलपा), एवं अवधेश यादव,(मखदुमपुर थाना कुर्था) शामिल हैं। इस मामले में कुर्था विधायक ने बताया कि लगातार फेसबुक के माध्यम से गाली गलौज एवं धमकी देकर पैसों की मांग की गई है। जिससे मेरे प्रतिष्ठा पर गहरा ठेस पहुंचा है।

कुर्था विधायक के द्वारा दिए गए आवेदन पर शहर तेलपा थाना में केस नंबर 20/ 26 के तहत सुसंगत धाराओं में तीनों पर नामजद केस दर्ज किया गया है। तेलपा थाना अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने बताया कि विधायक के साथ गाली गलौज अभद्र भाषा एवं धमकी देकर ₹50000 मांगने के मामले में तीन लोगों पर केस दर्ज किया गया है। अब उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नवजोत सिमी ने बताया कि विधायक के दिए गए आवेदन पर शहर तेलपा थाना में केस दर्ज कर लिया गया है एवं इस मामले में विधि सम्मत आगे की कार्रवाई की जा रही है

