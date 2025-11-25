Hindustan Hindi News
पटना में विधायक के नाम से फोन कर दो करोड़ की मांगी रंगदारी, दहशत में कारोबारी

संक्षेप:

मुन्नाचक निवासी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि सबसे पहले रंगदारी मांगने का कॉल उसके पिता सुरेंद्र कुमार सिन्हा के मोबाइल पर 16 नवंबर को आया था। तब पिता ने रॉग नंबर बोलकर कॉल काट दिया था। फिर बाद में उसी नंबर से पिता के मोबाइल नंबर पर दूसरी बार 22 नवंबर को कॉल आया।

Tue, 25 Nov 2025 07:20 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक बैटरी कारोबारी से दो करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। फोन एक विधायक के नाम से आया था, जिसमें कहा गया कि रंगदारी देनी होगी अन्यथा खामियाजा भुगतना होगा। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस छानबीन में जुट गई है। मुन्नाचक निवासी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि सबसे पहले रंगदारी मांगने का कॉल उसके पिता सुरेंद्र कुमार सिन्हा के मोबाइल पर 16 नवंबर को आया था। तब पिता ने रॉग नंबर बोलकर कॉल काट दिया था।

फिर बाद में उसी नंबर से पिता के मोबाइल नंबर पर दूसरी बार 22 नवंबर को कॉल आया। तब मेरी पत्नी ने उठाया था। फोन करने वाले ने कहा कि मैं तुम्हारे पति यानी सुरेंद्र सिन्हा के बेटे का अपहरण करने जा रहा हूं। इसके बाद 23 नवंबर को मेरे मोबाइल पर फोन किया। उसने अपना नाम सुमित सिंह बताया। उसने कहा कि सगुना मोड़ के पास मॉल बनवा रहे हो तो रंगदारी देनी होगी।

यदि दो करोड़ नहीं मिला तो जान से मार देंगे। आशीष ने फोन करने वाले को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वह एक बैट्री और स्पेयर पार्ट्स का कारोबारी है। इतना पैसा कहां से देंगे। लेकिन उसने उनकी एक नहीं सुनी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
