रामनवमी : बिहार में डीजे संग शोभायात्रा पर रोक, पटना में कई रास्तों पर पाबंदी; समझ लें रूट

आईजी ने थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि सभी शोभायात्रा के लिए लाइसेंस निर्गत करें। इसमें शामिल लोगों की संख्या एवं साउंड सिस्टम आदि की विवरणी का लाइसेंस में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। शोभायात्रा के साथ पुलिस पदाधिकारी एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती करें।

रामनवमी पर बिहार में किसी भी शोभायात्रा के साथ डीजे रहने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस महानिरीक्षक केंद्रीय क्षेत्र जितेंद्र राणा ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि रामनवमी पर डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई जुलूस डीजे के साथ निकलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। शोभायात्रा के लिए जो रूट निर्धारित है उसके अनुसार समितियों को जुलूस निकालने को कहें। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाए। मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में पुलिस अधिकारियों की बैठक में आईजी ने ये निर्देश दिये।

उन्होंने थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि सभी शोभायात्रा के लिए लाइसेंस निर्गत करें। इसमें शामिल लोगों की संख्या एवं साउंड सिस्टम आदि की विवरणी का लाइसेंस में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। शोभायात्रा के साथ पुलिस पदाधिकारी एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती करें। कोई भी शोभायात्रा बगैर पुलिस स्कॉट के नहीं निकलेगी। इस गुजरने के मार्ग पर सीसीटीवी, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के इंतजाम सुनिश्चित हो। असामाजिक तत्वों पर नजर रखें। कितनी शोभायात्रा ऑन रूट हैं और कितनी तय स्थान पर पहुंच चुकी हैं, इसकी जानकारी थानाध्यक्ष वरीय अधिकारियों को जरूर देंगे। शोभायात्रा को लेकर यातायात व्यवस्था प्रभावित नहीं हो इसका भी ख्याल रखेंगे।

पटना में कई रास्तों पर वाहनों के लिए पाबंदी रामनवमी के लिए पटना यातायात पुलिस ने कई रूटों पर वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई है, जबकि कई जगहों पर रूट डायवर्जन किया गया है। यातायात पुलिस द्वारा जारी आदेश के अनुसार आर ब्लॉक से पटना जंक्शन की ओर 26 मार्च की रात आठ बजे से अगले दिन रात 11 बजे तक वाहनों का परिचालन नहीं होगा, लेकिन इस रूट पर अनिवार्य सेवा जैसे अग्निशमन, एंबुलेंस और शव वाहनों का परिचालन हो सकेगा।

महावीर मंदिर में दर्शन करने वाले लोग वीर कुंवर सिंह पार्क के पश्चिमी गेट से प्रवेश कर कतारबद्ध होंगे। वीर कुंवर सिंह पार्क, जीपीओ गोलंबर होते हुए महावीर मंदिर तक जा सकेंगे। आर ब्लॉक से जीपीओ एवं पटना जंक्शन की ओर किसी भी वाहनों का परिचालन नहीं होगा। महावीर मंदिर के निकट व पटना जंक्शन गोलंबर के पूरब वीणा सिनेमा रोड तक सभी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

गरियाटोली व करबिगहिया की तरफ से पटना जंक्शन को आने वाले वाहन जमाल रोड दक्षिण से यू टर्न लेकर वापस जाएंगे। डाकबंगला चौराहा से पटना जंक्शन के बीच वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। मेट्रो निर्माण कार्य को देखते हुए जेपी गोलंबर से डाकबंगला चौराहा होते हुए जुलूस स्वामीनंदन तिराहा, एसपी वर्मा रोड, न्यू डाकबंगला रोड से डाकबंगला चौराहा तक जा सकेंगे।