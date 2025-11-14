Ramnagar Result LIVE: रामनगर सीट पर बीजेपी के नंदकिशोर राम जीतेंगे या राजद के सुबोध पासवान, मतगणना आज
संक्षेप: Ramnagar Assembly Seat Result Live 2025: रामनगर विधानसभा सीट पर मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। आज यहां मतगणना के बाद यह साफ हो जाएगा कि इस सीट पर किस प्रत्याशी की जीत होगी और किसकी हार? यहां मतगणना की पूरी तैयारी कर ली गई है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
Ramnagar Assembly Seat Result Live 2025: बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है रामनगर विधानसभा सीट। इस सीट पर मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बैलट पेपर के जरिए पड़े वोटों की गिनती के बाद यहां ईवीएम मशीन में दर्ज वोटों की गिनती होगी। यह विधानसभा सीट पश्चिम चंपारण जिले में पड़ता है। भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) ने इस सीट से पार्टी की मौजूदा विधायक भागीरथी देवी का टिकट काट दिया था। बीजेपी ने इस बार नंद किशोर राम को मैदान में उतारा है। नंद किशोर राम पहले जदयू के कार्यकर्ता थे और बाद में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली थी।
इस सीट पर नंद किशोर राम का मुख्य मुकाबला राजद (राष्ट्रीय जनता दल) के प्रत्याशी सुबोध पासवान से है। बीएसपी ने यहां से आदित्य कुमार को मैदान में उतारा है। इसके अलावा यहां से कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। माना जाता है कि इस सीट पर बीजेपी पर जमीनी स्तर पर मजबूत संगठनात्मक आधार खड़ा किया है। बहरहाल इस सीट पर मतगणना के बाद यह साफ हो जाएगा कि यहां की जनता ने इस चुनाव में किसे अपना सिरमौर चुना है।
रामनगर में अब तक 15 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। शुरुआती दौर में यहां कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा था। साल 1967 से 1985 तक कांग्रेस ने यहां लगातार छह बार जीत हासिल की थी। हालांकि, साल 1990 में यहां की सियासी हवा ने करवट ली और बीजेपी यहां नई ताकत बनकर उभरने लगी। 1990 में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी ने साल 2000 तक यहां छह चुनाव भी जीते।