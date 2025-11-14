Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRamnagar Assembly Seat Result 2025 rjd subodh paswan bjp nand kishor ram nda mahagathbandhan election counting
Ramnagar Result LIVE: रामनगर सीट पर बीजेपी के नंदकिशोर राम जीतेंगे या राजद के सुबोध पासवान, मतगणना आज

Ramnagar Result LIVE: रामनगर सीट पर बीजेपी के नंदकिशोर राम जीतेंगे या राजद के सुबोध पासवान, मतगणना आज

संक्षेप: Ramnagar Assembly Seat Result Live 2025: रामनगर विधानसभा सीट पर मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। आज यहां मतगणना के बाद यह साफ हो जाएगा कि इस सीट पर किस प्रत्याशी की जीत होगी और किसकी हार? यहां मतगणना की पूरी तैयारी कर ली गई है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 

Fri, 14 Nov 2025 05:45 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Ramnagar Assembly Seat Result Live 2025: बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है रामनगर विधानसभा सीट। इस सीट पर मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बैलट पेपर के जरिए पड़े वोटों की गिनती के बाद यहां ईवीएम मशीन में दर्ज वोटों की गिनती होगी। यह विधानसभा सीट पश्चिम चंपारण जिले में पड़ता है। भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) ने इस सीट से पार्टी की मौजूदा विधायक भागीरथी देवी का टिकट काट दिया था। बीजेपी ने इस बार नंद किशोर राम को मैदान में उतारा है। नंद किशोर राम पहले जदयू के कार्यकर्ता थे और बाद में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस सीट पर नंद किशोर राम का मुख्य मुकाबला राजद (राष्ट्रीय जनता दल) के प्रत्याशी सुबोध पासवान से है। बीएसपी ने यहां से आदित्य कुमार को मैदान में उतारा है। इसके अलावा यहां से कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। माना जाता है कि इस सीट पर बीजेपी पर जमीनी स्तर पर मजबूत संगठनात्मक आधार खड़ा किया है। बहरहाल इस सीट पर मतगणना के बाद यह साफ हो जाएगा कि यहां की जनता ने इस चुनाव में किसे अपना सिरमौर चुना है।

रामनगर में अब तक 15 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। शुरुआती दौर में यहां कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा था। साल 1967 से 1985 तक कांग्रेस ने यहां लगातार छह बार जीत हासिल की थी। हालांकि, साल 1990 में यहां की सियासी हवा ने करवट ली और बीजेपी यहां नई ताकत बनकर उभरने लगी। 1990 में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी ने साल 2000 तक यहां छह चुनाव भी जीते।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Elections Bihar Assembly Elections Bihar Assembly Results 2025 अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।