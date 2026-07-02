रामकृपाल यादव की तबीयत बिगड़ी, पेसमेकर लगाया गया; बीजेपी मंत्री को देखने अस्पताल पहुंचे नीतीश
बिहार के सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उनके शरीर में पेसमेकर इंप्लांट किया गया है। जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार बीजेपी मंत्री रामकृपाल से मिलने गुरुवार को अस्पताल पहुंचे।
बिहार के सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल की बीमारी की शिकायत के बाद उनकी मेदांता में छोटी सर्जरी हुई है। डॉक्टरों ने उनके हार्ट में पेसमेकर लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार गुरुवार को उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। इस दौरान खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे।
नीतीश कुमार ने अस्पताल में भर्ती रामकृपाल यादव का हालचाल जाना। उन्होंने मंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। बताया जा रहा है कि मेदांता अस्पताल में रामकृपाल का बुधवार को पेसमेकर इंप्लांट किया गया था। फिलहाल वह उन्हें डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है। नीतीश ने मेदांता के डॉक्टरों से बात कर रामकृपाल के स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानकारी ली। साथ ही उन्हें बेहतर उपचार सुनिश्चित करने को कहा। इस दौरान जेडीयू के एमएलसी ललन सर्राफ समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे।
सम्राट सरकार में भाजपा कोटे से मंत्री हैं रामकृपाल
रामकृपाल यादव बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में भारतीय जनता पार्टी (BJP) कोटे से मंत्री हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पटना से सटी दानापुर विधासनभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के रीतलाल यादव को हराकर जीत दर्ज की थी। वह पाटलिपुत्र सीट से सांसद और नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। भाजपा में आने से पहले वह लंबे समय तक आरजेडी में रहे थे और उनकी गिनती लालू यादव के करीबी नेताओं में होती थी।
सीएम पद छोड़ने के बाद लगातार सक्रिय हैं नीतीश कुमार
जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। आए दिन वह जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जब उन्हें बीजेपी मंत्री रामकृपाल यादव के अस्वस्थ होने की जानकारी मिली, तो वे उनका हालचाल जानने अस्पताल पहुंच गए।
लगभग दो दशक तक बिहार में सरकार के मुखिया रहे नीतीश कुमार ने मार्च 2026 में केंद्रीय राजनीति में जाने का फैसला लिया था। राज्यसभा सांसद बनने के बाद 14 अप्रैल को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद बिहार में पहली बार सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा के मुख्यमंत्री की सरकार का गठन हुआ। सम्राट सरकार में अभी नीतीश के बेटे निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री हैं, जबकि जेडीयू के दो डिप्टी सीएम विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव बनाए गए हैं।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।