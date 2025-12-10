Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsramkripal yadav waving towel on pawan singh song in danapur patna
पवन सिंह का भोजपुरी गाना और गमछा हिलाते रामकृपाल यादव, कृषि मंत्री का अलग अंदाज

संक्षेप:

वहां जब भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का गाना बजाया गया तब इस गाने पर रामकृपाल यादव गमछा हिलाते नजर आए। उनके साथ-सााथ कई कार्यकर्ता और नेता भी पूरे जोश के साथ गमछा हिलाया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में रामकृपाल यादव ने कहा कि गमछा बिहार के किसानों की शान है।

Dec 10, 2025 10:39 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गमछा हिलाकर कार्यकर्ताओ में जोश भरा था। अब बिहार के एक मंत्री गमछा हिलाते हुए अलग ही अंदाज में नजर आए हैं। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव का गमछा हिलाते हुए वीडियो काफी चर्चा में हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यह वीडियो पटना के दानापुर का है।

कृषि मंत्री रामकृपाल यादव यहां एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान वहां जब भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का गाना बजाया गया तब इस गाने पर रामकृपाल यादव गमछा हिलाते नजर आए। उनके साथ-सााथ कई कार्यकर्ता और नेता भी पूरे जोश के साथ गमछा हिलाया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में रामकृपाल यादव ने कहा कि गमछा बिहार के किसानों की शान है और पीएम नरेंद्र मोदी ने गमछा हिलाकर किसानों की शान बढ़ाया है।

रामकृपाल यादव ने गमछा हिलाने को लेकर कहा कि यह सिर्फ कार्यकर्ताओं में ही नहीं बल्कि किसानों और मजदूरों में भी जोश भरता है। गमछा किसानों और गरीबों की पहचान है जिसका सम्मान पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि गमछा हिलाकर पीएम मोदी ने सभी का अभिनंदन किया है। गमछा हिलाकर जो संदेश पीएम मोदी ने दिया है हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं।

कृषि मंत्री ने कहा कि इससे आवाम में भी जोश भरता है। किसान, मजदूर गमछा लेकर ही चलते हैं और उनको लगता है कि हमें सम्मान मिल रहा है। लोगों को अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री ने गरीबों की पहचान गमछा का सम्मान किया है। विपक्ष आघात में है। विपक्ष हताशा में है और निराशा में है। विपक्ष के नेता अपने दायित्वों का निर्वहन विधानसभा में नहीं कर रहे हैं। बहुत छोटा सत्र था लेकिन विपक्ष के नेता विदेश दौरे पर चल रहे हैं। उनको गम नहीं है कि जनता ने जो दायित्व दिया है उसको पूरा नहीं किया। अगली बार जब वो चुनाव में आएंगे तब उनकी सीटों की संख्या 5 रहेगी भी या नहीं देखने वाली बात है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
