पवन सिंह का भोजपुरी गाना और गमछा हिलाते रामकृपाल यादव, कृषि मंत्री का अलग अंदाज

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गमछा हिलाकर कार्यकर्ताओ में जोश भरा था। अब बिहार के एक मंत्री गमछा हिलाते हुए अलग ही अंदाज में नजर आए हैं। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव का गमछा हिलाते हुए वीडियो काफी चर्चा में हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यह वीडियो पटना के दानापुर का है।

कृषि मंत्री रामकृपाल यादव यहां एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान वहां जब भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का गाना बजाया गया तब इस गाने पर रामकृपाल यादव गमछा हिलाते नजर आए। उनके साथ-सााथ कई कार्यकर्ता और नेता भी पूरे जोश के साथ गमछा हिलाया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में रामकृपाल यादव ने कहा कि गमछा बिहार के किसानों की शान है और पीएम नरेंद्र मोदी ने गमछा हिलाकर किसानों की शान बढ़ाया है।

रामकृपाल यादव ने गमछा हिलाने को लेकर कहा कि यह सिर्फ कार्यकर्ताओं में ही नहीं बल्कि किसानों और मजदूरों में भी जोश भरता है। गमछा किसानों और गरीबों की पहचान है जिसका सम्मान पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि गमछा हिलाकर पीएम मोदी ने सभी का अभिनंदन किया है। गमछा हिलाकर जो संदेश पीएम मोदी ने दिया है हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं।