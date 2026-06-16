खान सर-रौशन सर विवाद में रामकृपाल यादव की एंट्री, तेजस्वी के पत्र पर भी भड़के मंत्री
Ramkripal Yadav On Tejashwi Yadav: खान सर-रौशन आनंद सर विवाद की जांच के लिए तेजस्वी यादव द्वारा लिखे गए पत्र पर बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने पलटवार करते हुए इसे राजनीतिक रोटियां सेंकने का प्रयास बताया है।
Ramkripal Yadav On Tejashwi Yadav: बिहार के चर्चित खान सर और रौशन आनंद सर कोचिंग विवाद मामले में अब नया सियासी मोड़ आ गया है। इस पूरे विवाद और फायरिंग कांड की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र पर बिहार की सम्राट चौधरी सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने बेहद कड़ा ऐतराज जताया है। मंत्री रामकृपाल यादव ने इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सूबे की सरकार निश्चित रूप से इस पूरे मामले के हर पहलू और बारीकियों पर गहराई से विचार कर रही होगी, लेकिन तेजस्वी यादव को हर गंभीर मुद्दे पर केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने की इस आदत से तुरंत बाज आना चाहिए।
शिक्षा के मंदिर में असामाजिक तत्वों का वर्चस्व दुर्भाग्यपूर्ण
एक विशेष इंटरव्यू के दौरान अपनी बात रखते हुए मंत्री रामकृपाल यादव ने इस पूरे कोचिंग विवाद को शिक्षा जगत के लिए एक बेहद चिंताजनक संकेत बताया। उन्होंने बेहद गंभीर लहजे में कहा, "शिक्षा के इस पवित्र मंदिर में असामाजिक तत्वों का वर्चस्व होना और केवल कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से लूट मचाने की प्रक्रिया जारी रहना बिहार के माहौल को खराब कर रहा है।" उन्होंने आगे कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि खान सर और रौशन आनंद सर के इस पूरे मामले को अब कुछ लोग सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर जाति और धर्म (यादव बनाम मुस्लिम) के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा और गुरु को कभी भी जातिगत या धार्मिक रंजिश के तराजू में नहीं तोला जाना चाहिए, इसके परिणाम राज्य के भविष्य के लिए बेहद घातक साबित हो सकते हैं।
कोटा, दिल्ली और पुणे जाने वाले गरीब बच्चे अब पटना में पढ़ रहे
मंत्री रामकृपाल यादव ने जोर देकर कहा कि पहले बिहार के गरीब, किसान और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चे उच्च शिक्षा और कोचिंग के लिए कोटा, पुणे या दिल्ली जाने को मजबूर थे, मगर पिछले कुछ समय में हमारे शिक्षकों ने पटना में ही एक ऐसा बेहतरीन शैक्षणिक परिवेश तैयार किया, जहां गरीब बच्चों को भी अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने लगी है। उन्होंने तेजस्वी यादव और सभी राजनीतिक दलों को नसीहत देते हुए कहा, “खान सर और रौशन आनंद सर कोचिंग विवाद को कोई पॉलिटिकल फील्ड न बनाएं।”
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