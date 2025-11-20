रामकृपाल यादव, दीपक प्रकाश और टाइगर; नीतीश कैबिनेट में पहली बार मंत्री बनने वालों की लिस्ट

संक्षेप: एनडीए के घटक दलों लोजपा और रालोमो से भी मंत्री बनाए गए हैं। चिराग पासवान की पार्टी से संजय कुमार और संजय कुमार सिंह औऱ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली है।

नीतीश कुमार ने दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियां मौजूद थीं। पटना के गांधी मैदान में सुबह से ही जश्न जैसा दृश्य नजर आ रहा था। नीतीश कैबिनेट में इस बार कई नेता पहली बार शामिल हुए हैं और मंत्री बने हैं। इनमें बीजेपी से रामकृपाल यादव, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रौशन और श्रेयसी सिंह शामिल हैं।

रामकृपाल यादव के बारे में बता दें कि वो केंद्र में मंत्री रहे हैं लेकिन लंबे समय तक राजद में रहने के बावजूद कभी मंत्री नहीं बने थे। इस बार नीतीश सरकार में रामकृपाल यादव मंत्री की भूमिका में नजर आएंगे।

संजय सिंह टाइगर भोजपुर की आरा सीट से विधायक बने हैं। इससे पहले वो संदेश विधानसभा सीट से विधायक बने थे। संजय सिंह टाइगर के बारे में कहा जाता है कि वो जमीन से जुड़े नेता हैं। अरुण शंकर प्रसाद मधुबनी की खजौली सीट से जीते हैं। इसी तरह रमा निषाद मुजफ्फरपुर की औराई सीट से जीती हैं। वो पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी हैं। इनको पूर्व मंत्री रामसूरत राय का टिकट काटकर मौका मिला है और चुनाव से पहले अजय निषाद कांग्रेस से बीजेपी में लौटे थे। लखेंद्र कुमार वैशाली जिले की पातेपुर सीट से जीते हैं। लखेंद्र कुमार केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के करीब माने जाते हैं।

श्रेयसी सिंह जमुई सीट से जीती हैं। लोजपा-आर के कोटो से मंत्री बनने वाले संजय कुमार बखरी सीट से जीते हैं। वो पहली बार विधायक बने और फिर अब मंत्री भी बन गए हैं। एलजेपी-आर के ही संजय कुमार सिंह वैशाली जिले की महुआ सीट से विधायक बने हैं। दीपक प्रकाश रालोमो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। वो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। फिहाल पहली बार मंत्री बने हैं।