रामकृपाल यादव, दीपक प्रकाश और टाइगर; नीतीश कैबिनेट में पहली बार मंत्री बनने वालों की लिस्ट

संक्षेप: एनडीए के घटक दलों लोजपा और रालोमो से भी मंत्री बनाए गए हैं। चिराग पासवान की पार्टी से संजय कुमार और संजय कुमार सिंह औऱ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली है।

Thu, 20 Nov 2025 12:43 PM
नीतीश कुमार ने दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियां मौजूद थीं। पटना के गांधी मैदान में सुबह से ही जश्न जैसा दृश्य नजर आ रहा था। नीतीश कैबिनेट में इस बार कई नेता पहली बार शामिल हुए हैं और मंत्री बने हैं। इनमें बीजेपी से रामकृपाल यादव, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रौशन और श्रेयसी सिंह शामिल हैं।

एनडीए के घटक दलों लोजपा और रालोमो से भी मंत्री बनाए गए हैं। चिराग पासवान की पार्टी से संजय कुमार और संजय कुमार सिंह औऱ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली है। रामकृपाल यादव के बारे में बता दें कि वो केंद्र में मंत्री रहे हैं लेकिन लंबे समय तक राजद में रहने के बावजूद कभी मंत्री नहीं बने थे। इस बार नीतीश सरकार में रामकृपाल यादव मंत्री की भूमिका में नजर आएंगे।

संजय सिंह टाइगर भोजपुर की आरा सीट से विधायक बने हैं। इससे पहले वो संदेश विधानसभा सीट से विधायक बने थे। संजय सिंह टाइगर के बारे में कहा जाता है कि वो जमीन से जुड़े नेता हैं। अरुण शंकर प्रसाद मधुबनी की खजौली सीट से जीते हैं। इसी तरह रमा निषाद मुजफ्फरपुर की औराई सीट से जीती हैं। वो पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी हैं। इनको पूर्व मंत्री रामसूरत राय का टिकट काटकर मौका मिला है और चुनाव से पहले अजय निषाद कांग्रेस से बीजेपी में लौटे थे। लखेंद्र कुमार वैशाली जिले की पातेपुर सीट से जीते हैं। लखेंद्र कुमार केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के करीब माने जाते हैं।

श्रेयसी सिंह जमुई सीट से जीती हैं। लोजपा-आर के कोटो से मंत्री बनने वाले संजय कुमार बखरी सीट से जीते हैं। वो पहली बार विधायक बने और फिर अब मंत्री भी बन गए हैं। एलजेपी-आर के ही संजय कुमार सिंह वैशाली जिले की महुआ सीट से विधायक बने हैं। दीपक प्रकाश रालोमो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। वो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। फिहाल पहली बार मंत्री बने हैं।

पहले कभी मंत्री रहे बीजेपी के तीन नेताओं की नीतीश कैबिनेट में वापसी

बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत तीन ऐसे नेताओं को मंत्री बनाया है, जो नीतीश कुमार की पिछली सरकार में मंत्री तो नहीं थे, लेकिन पहले कभी मंत्री रह चुके हैं। इनमें दिलीप जायसवाल विधान परिषद कोटे से मंत्री बने हैं। पूर्वी चंपारण की मोतिहारी सीट से विधायक प्रमोद कुमार और पश्चिम चंपारण की नौतन सीट के एमएलए नारायण प्रसाद को फिर से मंत्री बनने का मौका मिल गया है। दानापुर से राजद के बाहुबली रीतलाल यादव को हराकर पहली बार विधानसभा पहुंचे रामकृपाल यादव राज्य में पहली बार मंत्री बने हैं। वो केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार में एक बार मंत्री रहे हैं।

एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
