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BJP से रामकृपाल, नीतीश और दिलीप; JDU से निशांत को भी शपथ के लिए आया फोन; देखें लिस्ट

May 07, 2026 08:30 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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संजय सिंह टाइगर भी रिपीट करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि देर रात करीब दो बजे कई नेताओं को फोन आया था। न्यूज 18 ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बीजेपी कोटे और जदयू कोटे से किन-किन नेताओं को मंत्री पद की शपथ के लिए फोन आया है।

BJP से रामकृपाल, नीतीश और दिलीप; JDU से निशांत को भी शपथ के लिए आया फोन; देखें लिस्ट

बिहार में सम्राट कैबिनेट के विस्तार को लेकर आज सस्पेंस खत्म हो जाएगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट चौधरी के मंत्री अपने पद औऱ गोपनीयता की शपथ लेंगे। इस बात पर सभी की नजरे हैं कि सम्राट कैबिनेट में कौन-कौन मंत्री बनेगा। इस बीच शपथ के लिए कई विधायकों को फोन भी आने लगे हैं। ऐसी सूचना है कि भोजपुर जिले के दो विधायकों को शपथ लेने के लिए फोन आया है। यहां से श्रीभगवान सिंह कुशवाहा मंत्री बन सकते हैं। इनके अलावा संजय सिंह टाइगर भी रिपीट करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि देर रात करीब दो बजे कई नेताओं को फोन आया था। न्यूज 18 ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बीजेपी कोटे और जदयू कोटे से किन-किन नेताओं को मंत्री पद की शपथ के लिए फोन आया है।

बीजेपी कोटे से मंत्री पद की शपथ के लिए इन लोगों को आया फोन

1.रामकृपाल यादव

2.केदार गुप्ता

3.नीतीश मिश्रा

4.मिथलेश तिवारी

5.रमा निषाद

6.विजय कुमार सिन्हा

7.दिलीप जायसवाल

8.प्रमोद चंद्रवंशी

9.लखेंद्र रौशन

10.संजय टाइगर,

11.इंजीनियर कुमार शैलेन्द्र।

12.नंद किशोर राम

13.रामचंद्र प्रसाद

मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि जनता दल (यूनाइटेड) के कोटे से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी शपथ के लिए फोन आया है।

जेडीयू कोटे से शपथ लेने वाले को आया फोन

1.श्रवण कुमार

2.मदन सहनी

3.लेसी सिंह

4.श्वेता गुप्ता

5.भगवान सिंह कुशवाहा

6.दामोदर रावत

7.बुलो मंडल

8.सुनील कुमार

9.शीला मंडल

10. निशांत कुमार

इन सभी के अलावा चिराग पासवान की पार्टी लोकजन शक्ति पार्टी (रामविलास) से संजय सिंह और संजय पासवान के भी मंत्री बनने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि दोनों विधायक को लोक भवन से फोन आया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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