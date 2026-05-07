BJP से रामकृपाल, नीतीश और दिलीप; JDU से निशांत को भी शपथ के लिए आया फोन; देखें लिस्ट
संजय सिंह टाइगर भी रिपीट करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि देर रात करीब दो बजे कई नेताओं को फोन आया था। न्यूज 18 ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बीजेपी कोटे और जदयू कोटे से किन-किन नेताओं को मंत्री पद की शपथ के लिए फोन आया है।
बिहार में सम्राट कैबिनेट के विस्तार को लेकर आज सस्पेंस खत्म हो जाएगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट चौधरी के मंत्री अपने पद औऱ गोपनीयता की शपथ लेंगे। इस बात पर सभी की नजरे हैं कि सम्राट कैबिनेट में कौन-कौन मंत्री बनेगा। इस बीच शपथ के लिए कई विधायकों को फोन भी आने लगे हैं। ऐसी सूचना है कि भोजपुर जिले के दो विधायकों को शपथ लेने के लिए फोन आया है। यहां से श्रीभगवान सिंह कुशवाहा मंत्री बन सकते हैं। इनके अलावा संजय सिंह टाइगर भी रिपीट करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि देर रात करीब दो बजे कई नेताओं को फोन आया था। न्यूज 18 ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बीजेपी कोटे और जदयू कोटे से किन-किन नेताओं को मंत्री पद की शपथ के लिए फोन आया है।
बीजेपी कोटे से मंत्री पद की शपथ के लिए इन लोगों को आया फोन
1.रामकृपाल यादव
2.केदार गुप्ता
3.नीतीश मिश्रा
4.मिथलेश तिवारी
5.रमा निषाद
6.विजय कुमार सिन्हा
7.दिलीप जायसवाल
8.प्रमोद चंद्रवंशी
9.लखेंद्र रौशन
10.संजय टाइगर,
11.इंजीनियर कुमार शैलेन्द्र।
12.नंद किशोर राम
13.रामचंद्र प्रसाद
मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि जनता दल (यूनाइटेड) के कोटे से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी शपथ के लिए फोन आया है।
जेडीयू कोटे से शपथ लेने वाले को आया फोन
1.श्रवण कुमार
2.मदन सहनी
3.लेसी सिंह
4.श्वेता गुप्ता
5.भगवान सिंह कुशवाहा
6.दामोदर रावत
7.बुलो मंडल
8.सुनील कुमार
9.शीला मंडल
10. निशांत कुमार
इन सभी के अलावा चिराग पासवान की पार्टी लोकजन शक्ति पार्टी (रामविलास) से संजय सिंह और संजय पासवान के भी मंत्री बनने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि दोनों विधायक को लोक भवन से फोन आया है।