Ramgarh Result LIVE: रामगढ़ सीट का नतीजा; अशोक सिंह, अजीत सिंह और आनंद सिंह में कौन जीतेगा
Ramgarh Assembly Seat Result LIVE 2025: कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर इस बार सियासी मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। इस सीट से बीजेपी के अशोक कुमार सिंह, आरजेडी के अजीत कुमार सिंह और जन सुराज पार्टी के आनंद कुमार सिंह के बीच हार जीत की कड़ी टक्कर देखी जा रही है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और पहले रुझान 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है, जो रिजल्ट की दिशा तय करेंगे। भरोसेमंद और तेज अपडेट्स के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ बने रहें...
08:00 AM - Ramgarh Assembly Seat Result LIVE 2025: शुरू हो गई मतगणना
07:12 AM - Ramgarh Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना
