Ramgarh Result LIVE: रामगढ़ सीट का नतीजा; अशोक सिंह, अजीत सिंह और आनंद सिंह में कौन जीतेगा

संक्षेप: Ramgarh Assembly Seat Result LIVE 2025: रामगढ़ विधानसभा सीट की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इस सीट पर बीजेपी के अशोक कुमार सिंह, आरजेडी के अजीत सिंह और जन सुराज पार्टी के आनंद कुमार सिंह के बीच हार जीत का मुकाबला बेहद दिलचस्प बना हुआ है।

Fri, 14 Nov 2025 08:10 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Ramgarh Assembly Seat Result LIVE 2025: कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर इस बार सियासी मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। इस सीट से बीजेपी के अशोक कुमार सिंह, आरजेडी के अजीत कुमार सिंह और जन सुराज पार्टी के आनंद कुमार सिंह के बीच हार जीत की कड़ी टक्कर देखी जा रही है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और पहले रुझान 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है, जो रिजल्ट की दिशा तय करेंगे। भरोसेमंद और तेज अपडेट्स के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ बने रहें...

08:00 AM - Ramgarh Assembly Seat Result LIVE 2025: शुरू हो गई मतगणना

Ramgarh Assembly Seat Result LIVE 2025: रामगढ़ विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। मतगणना प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलेट के बाद लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में टेबलों पर मशीनें खोली जाएंगी और वोटों की गिनती आगे बढ़ेगी। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन के मुताबिक पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की संभावना है, जिससे प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में उत्सुकता लगातार बढ़ रही है।

07:12 AM - Ramgarh Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना

Ramgarh Assembly Seat Result LIVE 2025: रामगढ़ विधानसभा सीट के लिए मतगणना प्रक्रिया पर गौर करें तो पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और आधे घंटे बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में टेबलों पर मशीनें खोली जाएंगी और वोटों की गिनती होगी। पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की संभावना है

