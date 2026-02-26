Ramdan Iftar Time: आज आठवां रोजा, पटना-मुजफ्फरपुर समेत अन्य शहरों में इफ्तार का समय जानिए

भागलपुर जिले में सुन्नी लोगों के लिए इफ्तार का समय शाम 5.44 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 5.57 बजे है। पूर्णिया जिले में इफ्तार का समय शाम 5.40 बजे है। गया जिले में इफ्तार का समय शाम 5.53 बजे है। गया जिले में इफ्तार का समय शाम 5.40 बजे है।

19 फरवरी में देश में माह-ए-रमजान की शुरुआत हो चुकी है और लोग नियमित तौर से रोजा रख रहे हैं। हर दिन की तरह इस दिन भी सुबह फज्र की अजान से पहले सहरी किया जाएगा और शाम में इफ्तार कर रोजा खोला जाएगा। रोजा मुकम्मल होने के लिए सही समय पर सहरी और इफ्तार करना जरूरी है। हम आपको बिहार के विभिन्न जिलों में इफ्तार का समय बताते हैं।

पटना जिले में सुन्नी लोगों के लिए इफ्तार का समय शाम 5.50 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.01 बजे है। कटिहार जिले में इफ्तार का समय शाम 5.41 बजे है। मुजफ्फरपुर जिले में सुन्नी लोगों के लिए इफ्तार का समय शाम 5.53 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 6.02 बजे है। भागलपुर जिले में सुन्नी लोगों के लिए इफ्तार का समय शाम 5.44 बजे है। वहीं शिया लोगों के लिए 5.57 बजे है। पूर्णिया जिले में इफ्तार का समय शाम 5.40 बजे है। गया जिले में इफ्तार का समय शाम 5.53 बजे है। गया जिले में इफ्तार का समय शाम 5.40 बजे है। औरंगाबाद जिले में इफ्तार का समय शाम 5.53 बजे है। वैशाली जिले में इफ्तार का समय शाम 5.55 बजे है। बक्सर जिले में इफ्तार का समय शाम 5.55 बजे है। सासाराम जिले में इफ्तार का समय शाम 5.56 बजे है।

रमजान का महीना इस्लाम में सबसे पवित्र और बाबरकत महीना है, जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जहन्नुम के दरवाजे बंद होते हैं और शैतान कैद कर दिए जाते हैं। इसी महीने में रोजा रखने से पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हर नेकी का सवब 70 गुना तक होता है। यह महीना जन्नत हासिल करने और अल्लाह के करीब होने का सबसे अच्छा समय है। जिसे इबादत, कुरान की तिलावत और नेक कामों में गुजारना चाहिए।