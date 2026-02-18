Ramdan Mubarak: दिखा चांद, माह-ए-रमजान का पहला रोजा कल; सेहरी और इफ्तार का सही वक्त जानें

Feb 18, 2026 09:02 pm IST

गुरुवार सुबह सेहरी के साथ रोजा की शुरुआत होगी और शाम को सूरज डूबने के बाद सही वक्त पर इफ्तारी कर रोजा मुकम्मल होगा।

इस्लाम धर्म का पाक महीना रमजान गुरुवार 19 फरवरी से शुरू हो रहा है। बुधवार को देश में चांद देखा गया। चांद दिखने के साथ इशा की नमाज के साथ तवारीह की नमाज शुरू हो गई। पहला रोजा गुरुवार को रखा जाएगा। पूरे तीस दिनों तक मुसलमान पूरी शिद्दत के साथ पाक अल्लाह की इबादत में रोजा रखेंगे। सुबह में सेहरी के साथ रोजा की शुरुआत होगी और शाम को सूरज डूबने के बाद सही वक्त पर इफ्तारी कर रोजा मुकम्मल होगा। मुस्लिम धर्म को मानने वाले पूरे रमजान महीने में मन, वचन और कर्म से पाकिजगी के साथ रोजा रखेंगे और पवित्र मन से खुदा की इबादत करेंगे। इस दौरान इस्लाम के उसूलों का पालन करते हुए मुसलमान भाई पांच वक्त की नमाज अता करेंगे।

बिहार में सेहरी का वक्त सुबह 4 बजकर 53 मिनट बताया गया है जबकि इफ्तार का समय शाम 5 बजकर 44 मिनट बताया गया है। हालांकि, शहर-दर-शहर इसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। शिया और सुन्नी परंपरा के उपासक अपने अपने धर्मगुरु के अनुसार सेहरी और इफ्तारी करते हैं। इफ्तारी सामूहिक तौर पर किया जाता है। इस दौरान गरीबी-अमीरी, दीन-धर्म सबका फर्क मिट जाता है।

बिहार की राजधानी पटना में रमजान माह के दौरान रोजे में सेहरी और इफ्तारी का तय वक्त मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार है-

रोज़ा तारीख सेहरी इफ्तार रोज़े का समय 1. 19 फरवरी 5:04AM 5:46PM 12 घंटे, 42 मिनट

2. 20 फरवरी 5:03AM 5:47PM 12 घंटे, 44 मिनट

3. 21 फरवरी 5:02AM 5:48PM 12 घंटे, 46 मिनट

4. 22 फरवरी 5:01AM 5:48PM 12 घंटे, 47 मिनट

5. 23 फरवरी 5:01AM 5:49PM 12 घंटे, 48 मिनट

6. 24 फरवरी 5:00AM 5:49PM 12 घंटे, 49 मिनट

7. 25 फरवरी 4:59AM 5:50PM 12 घंटे, 51 मिनट

8. 26 फरवरी 4:58AM 5:51PM 12 घंटे, 53 मिनट

9. 27 फरवरी 4:57AM 5:51PM 12 घंटे, 54 मिनट

10. 28 फरवरी 4:57AM 5:52PM 12 घंटे, 55 मिनट

11. 01 मार्च 4:56AM 5:52PM 12 घंटे, 56 मिनट

12. 02 मार्च 4:55AM 5:53PM 12 घंटे, 58 मिनट

13. 03 मार्च 4:54AM 5:53PM 12 घंटे, 59 मिनट

14. 04 मार्च 4:53AM 5:54PM 13 घंटे, 1 मिनट

15. 05 मार्च 4:52AM 5:54PM 13 घंटे, 2 मिनट

16. 06 मार्च 4:51AM 5:55PM 13 घंटे, 4 मिनट

17. 07 मार्च 4:50AM 5:55PM 13 घंटे, 5 मिनट

18. 08 मार्च 4:49AM 5:56PM 13 घंटे, 7 मिनट

19. 09 मार्च 4:48AM 5:56PM 13 घंटे, 8 मिनट

20. 10 मार्च 4:47AM 5:57PM 13 घंटे, 10 मिनट

21. 11 मार्च 4:46AM 5:57PM 13 घंटे, 11 मिनट

22. 12 मार्च 4:45AM 5:58PM 13 घंटे, 13 मिनट

23. 13 मार्च 4:44AM 5:58PM 13 घंटे, 14 मिनट

24. 14 मार्च 4:43AM 5:59PM 13 घंटे, 16 मिनट

25. 15 मार्च 4:42AM 5:59PM 13 घंटे, 17 मिनट

26. 16 मार्च 4:41AM 6:00PM 13 घंटे, 19 मिनट

27. 17 मार्च 4:40AM 6:00PM 13 घंटे, 20 मिनट

28. 18 मार्च 4:39AM 6:01PM 13 घंटे, 22 मिनट

29. 19 मार्च 4:38AM 6:01PM 13 घंटे, 23 मिनट