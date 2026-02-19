Hindustan Hindi News
Ramadan 2026: पटना, मुजफ्फरपुर, गया समेत बिहार के जिलों में 20 फरवरी को सेहरी का सही वक्त जानें

Feb 19, 2026 07:55 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
रोजे की शुरुआत सुबह की सेहरी के साथ होता है। माना जाता है कि जिसने सेहरी नहीं खाई, वो रोज़े के एक सवाब से महरूम रह जाता है।

Ramadan 2026: गुरुवार से माह-ए- रमजान के पाक महीने का आगाज हो चुका है। आज पहला रोजा रखा गया। यह महीना नेकियों और बरकतों का है। इस महीने में नेक कामों एवं इबादतों का सवाब मिलता है। इस्लाम में इस महीने का बड़ा महत्व है। इस महीने में जो मुसलमान रोजा रखते हैं और तमाम नफ्सों पर काबू रखते हुए मोसल्लम ईमान के साथ इबादत करते हैं, खुदा उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देता है।

रोजे की शुरुआत सुबह की सेहरी के साथ होता है। माना जाता है कि जिसने सेहरी नहीं खाई, वो रोज़े के एक सवाब से महरूम रह जाता है। रमज़ान में सुबह सादिक से पहले समय पर आहार लेकर रोज़े की नीयत करना सेहरी कहलाता है। 20 फरवरी 2026 शुक्रवार को बिहार के विभिन्न शहरों में सहरी की सही टाइमिंग आप यहां देख सकते हैं।

20 फरवरी(शुक्रवार) को सहरी का समय इस प्रकार है-

पटना में सहरी का समय- सुबह 4:57 बजे (शिया), सुबह 5.02 बजे (सुन्नी)

मुजफ्फरपुर में सहरी का समय- सुबह 4:54 बजे (शिया), सुबह 5.01 बजे (सुन्नी)

भागलपुर में सहरी का समय- सुबह 4:58 बजे (शिया), सुबह 4.41 बजे (सुन्नी)

गया में सहरी का समय- सुबह 4.46 बजे

समस्तीपुर में सहरी का समय- सुबह 4.58 बजे

पूर्णिया में सहरी का समय- सुबह 4.55 बजे

किशनगंज में सहरी का समय- सुबह 4.48 बजे

कटिहार में सहरी का समय- सुबह 4.49 बजे

पश्चिमी चंपारण में सहरी का समय- सुबह 5.01 बजे

मोतिहारी में सहरी का समय- सुबह 5.06 बजे

मधुबनी में सहरी का समय- सुबह 5.01 बजे

दरभंगा में सहरी का समय- सुबह 4.51 बजे

अररिया में सहरी का समय- सुबह 4.54 बजे

बुधवार को चांद के दीदार के साथ ही रमजान का पाक महीना शुरू हो गया। इस माह में मुसलमान हर दिन पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं। रमजान के महीने में सच्चा मुसलमान अपने इंसानियत और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगता है।

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

