Ramadan 2026: पटना, मुजफ्फरपुर, गया समेत बिहार के जिलों में 20 फरवरी को सेहरी का सही वक्त जानें
रोजे की शुरुआत सुबह की सेहरी के साथ होता है। माना जाता है कि जिसने सेहरी नहीं खाई, वो रोज़े के एक सवाब से महरूम रह जाता है।
Ramadan 2026: गुरुवार से माह-ए- रमजान के पाक महीने का आगाज हो चुका है। आज पहला रोजा रखा गया। यह महीना नेकियों और बरकतों का है। इस महीने में नेक कामों एवं इबादतों का सवाब मिलता है। इस्लाम में इस महीने का बड़ा महत्व है। इस महीने में जो मुसलमान रोजा रखते हैं और तमाम नफ्सों पर काबू रखते हुए मोसल्लम ईमान के साथ इबादत करते हैं, खुदा उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देता है।
रोजे की शुरुआत सुबह की सेहरी के साथ होता है। माना जाता है कि जिसने सेहरी नहीं खाई, वो रोज़े के एक सवाब से महरूम रह जाता है। रमज़ान में सुबह सादिक से पहले समय पर आहार लेकर रोज़े की नीयत करना सेहरी कहलाता है। 20 फरवरी 2026 शुक्रवार को बिहार के विभिन्न शहरों में सहरी की सही टाइमिंग आप यहां देख सकते हैं।
20 फरवरी(शुक्रवार) को सहरी का समय इस प्रकार है-
पटना में सहरी का समय- सुबह 4:57 बजे (शिया), सुबह 5.02 बजे (सुन्नी)
मुजफ्फरपुर में सहरी का समय- सुबह 4:54 बजे (शिया), सुबह 5.01 बजे (सुन्नी)
भागलपुर में सहरी का समय- सुबह 4:58 बजे (शिया), सुबह 4.41 बजे (सुन्नी)
गया में सहरी का समय- सुबह 4.46 बजे
समस्तीपुर में सहरी का समय- सुबह 4.58 बजे
पूर्णिया में सहरी का समय- सुबह 4.55 बजे
किशनगंज में सहरी का समय- सुबह 4.48 बजे
कटिहार में सहरी का समय- सुबह 4.49 बजे
पश्चिमी चंपारण में सहरी का समय- सुबह 5.01 बजे
मोतिहारी में सहरी का समय- सुबह 5.06 बजे
मधुबनी में सहरी का समय- सुबह 5.01 बजे
दरभंगा में सहरी का समय- सुबह 4.51 बजे
अररिया में सहरी का समय- सुबह 4.54 बजे
बुधवार को चांद के दीदार के साथ ही रमजान का पाक महीना शुरू हो गया। इस माह में मुसलमान हर दिन पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं। रमजान के महीने में सच्चा मुसलमान अपने इंसानियत और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगता है।
