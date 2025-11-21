रमा निषाद सबसे अमीर, संजय पासवान की संपत्ति सबसे कम; नीतीश की नई सरकार के 88% मंत्री करोड़पति

संक्षेप: बिहार की नई नीतीश सरकार के 88 फीसदी मंत्री करोड़पति हैं। जिसमें औराई से निर्वाचित रमा निषाद के पास सर्वाधिक 31.86 करोड़ की संपत्ति है। जबकि, सबसे कम बखरी से निर्वाचित संजय कुमार के पास 22.30 लाख रुपये की संपत्ति है। एडीआर ने शपथपत्रों के आधार पर रिपोर्ट जारी की है।

बिहार में नवगठित मंत्रिमंडल में 88 प्रतिशत (21) मंत्री करोड़पति हैं। जिन 24 मंत्रियों की संपत्ति का विश्लेषण किया गया उनमें भाजपा के 13 में 11, जदयू के 8 में 8, हम के 1 में 1, लोजपा-रामविलास के 2 में 1 करोड़पति हैं। मंत्रियों की औसत संपत्ति 5.32 करोड़ रुपये है। शुक्रवार को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और बिहार इलेक्शन वॉच ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्यमंत्री सहित 27 में 24 मंत्रियों के शपथ पत्रों के आधार पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। ये शपथ पत्र निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर हैं।

जदयू के अशोक चौधरी, भाजपा के डॉ. प्रमोद कुमार चंद्रवंशी एवं रालोमो के दीपक प्रकाश की संपत्ति का विश्लेषण नहीं किया गया है। इनमें दीपक प्रकाश फिलवक्त किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा के 13 मंत्रियों के पास औसतन 6.91 करोड़ जबकि जदयू के 8 मंत्रियों के पास औसतन 3.19 करोड़, लोजपा-रामविलास के 2 मंत्रियों के पास औसतन 3.76 करोड़ और हम के 1 मंत्री के पास 4.66 करोड़ की संपत्ति है।

सबसे ज्यादा रमा निषाद, सबसे कम संजय पासवान के पास संपत्ति औराई से निर्वाचित रमा निषाद के पास सर्वाधिक 31.86 करोड़ की संपत्ति है। जबकि, सबसे कम बखरी से निर्वाचित संजय कुमार के पास 22.30 लाख रुपये की संपत्ति है। रिपोर्ट के अनुसार, 63 प्रतिशत (15) मंत्रियों ने अपनी देनदारी भी घोषित की है। लखीसराय से निर्वाचित विजय कुमार सिन्हा के पास सर्वाधिक 82.33 लाख रुपये की देनदारी है।

46 प्रतिशत मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज एडीआर के अनुसार, 46 प्रतिशत (11) मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं, 38 प्रतिशत (9) मंत्रियों के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें भाजपा के 13 में 6 में मंत्रियों पर आपराधिक मामले और 6 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जदयू के 8 में दो पर आपराधिक मामले तो 1 पर गंभीर आपराधिक मामले, हम के एक मंत्री पर आपराधिक एवं गंभीर आपराधिक, लोजपा- रामविलास के दोनों मंत्रियों पर आपराधिक मामले और इनमें से एक पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।