2026 में रामनवमी और भव्य होगी; पटना के कार्यक्रम में बोले नितिन नवीन, इस बात से किया सतर्क

तीन दिन के दौरे पर पटना आए बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन मंगलवार को रामनवमी शोभायात्रा अभिनंदन समिति द्वारा आयोजित बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होने कहा कि 2026 में रामनवमी और भी भव्य और दिव्य होगी।

Dec 30, 2025 07:16 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि रामनवमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति, मर्यादा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। भगवान श्रीराम के आदर्श-सत्य, धर्म और करुणा-आज भी समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं। नितिन नवीन मंगलवार को पटना में आगामी रामनवमी पर्व को भव्य एवं शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर श्री श्री रामनवमी शोभायात्रा अभिनंदन समिति द्वारा आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि रामनवमी शोभायात्रा अनुशासन, सौहार्द और सामाजिक समरसता का संदेश देती है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं और आयोजकों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से श्रीश्री रामनवमी शोभायात्रा अभिनंदन समिति यह करती आई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी और आपसी भाईचारे का संदेश दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की अफवाह या असामाजिक गतिविधियों से सतर्क रहने की अपील की गई।

यह भी तय किया गया कि वर्ष 2026 में पटना की रामनवमी और अधिक भव्य होगी। बैठक में रामनवमी शोभायात्रा के मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही इस वर्ष भी संबंधित समितियों को प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक में रामनवमी शोभायात्रा अभिनंदन समिति के सभी पदाधिकारी, भाजपा के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपको बता दें भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन दूसरी बार पटना दौरे पर आए हैं। जो 3 दिन का है।