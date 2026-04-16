राम-लक्ष्मण और हनुमान की मूर्ति पर पोती कालिख, मंदिर की दीवार पर गालियां; बिहार में नफरत फैलाने की साजिश

घटनास्थल पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। वही स्थानीय लोगों ने कालिख पोतने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए बताया कि धर्म विरोधी जिस व्यक्ति ने यह कृत्य किया हैं, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करें।

बिहार के सुपौल जिले में नफरत फैलाने की बड़ी साजिश रची गई है। यहां शहर के चिलौनी नदी पुल के किनारे स्थित सार्वजनिक हनुमान जी और भगवान श्री राम, लक्ष्मण की मूर्ति पर बुधवार की रात अज्ञात लोगों ने कालिख पोत दी और मंदिर की दीवार पर पुजारी को लेकर अपशब्द भी लिख दिया है। इस घटना की जानकारी लोगों को उस समय मिली, जब लोग गुरुवार की अहले सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले। तब लोगों ने देखा कि मंदिर में स्थापित की गई सार्वजनिक हनुमान जी की मूर्ति और भगवान राम-लक्ष्मण की मूर्ति पर कालिख पोता दिया गया है। इसे देख कर लोग दंग रह गए।

यह बात जंगल में आग की तरफ फैली और इसके बाद देखते ही देखते लोगों की काफी भीड़ जुट गई हैं। वही इस शर्मनाक और सामाजिक सदभाव बिगाड़ने वाली घटना को लेकर स्थानीय लोगों में रोष है। घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम अभिषेक कुमार, एसडीपीओ विभाष कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर सुनील कुमार पासवान, अंचलाधिकारी प्रियंका सिंह, बीडीओ मोहम्मद सदरूल हसन, बीपीआरओ मनीष कुमार, थानाध्यक्ष राकेश कुमार बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी गए हैं।

प्रशासन ने बिना देर किए पहले उक्त प्रतिमा को लाल कपड़े से ढका फिर कालिख पोते गए हनुमान जी, भगवान श्री राम और लक्ष्मण के मूर्ति और मंदिर की दीवार पर लिखे गए अपशब्द को पेंटर बुलवाकर पेंट करवाया। हालांकि घटनास्थल पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। वही स्थानीय लोगों ने कालिख पोतने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए बताया कि धर्म विरोधी जिस व्यक्ति ने यह कृत्य किया हैं, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करें।

वहीं मंदिर की पुजारी एतवारी शर्मा ने बताया कि बुधवार की शाम मंदिर के ग्रिल पर ताला लगाकर वो चले गए। किसी ने रात में लाइट बुझाकर बजरंगबली की प्रतिमा पर कालिख पोत दिया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना हैं कि मंदिर के पुजारी के नेतृत्व में हमलोगों ने काफी दिनों से आपसी चंदा एकत्रित कर मंदिर निर्माण के साथ ही हाल ही में बीते रामनवमी के अवसर पर भजन - कीर्तन के बीच धूमधाम से मंदिर में हनुमान जी के कंधे पर भगवान राम लक्ष्मण विराजमान की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित की थी।