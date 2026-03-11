Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बिहार के 73 लाख किसानों को शुक्रवार को मोदी भेज देंगे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा

Mar 11, 2026 07:44 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share

PM Kisan Bihar: बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया है कि पीएम नरेंद्र मोदी 13 मार्च को बिहार के 73.34 लाख किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सहायता राशि असम से भेजेंगे।

बिहार के 73 लाख किसानों को शुक्रवार को मोदी भेज देंगे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च, शुक्रवार को असम से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) की 22वीं किस्त का पैसा बिहार के 73.34 लाख किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए भेजेंगे। असम में विधानसभा चुनाव होना है और जल्द ही भारतीय निर्वाचन आयोग वहां चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर सकता है। पीएम मोदी 2 दिन के असम दौरे पर शुक्रवार को गुवाहाटी जा रहे हैं। राज्य के कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने बुधवार को बताया कि बिहार के 73.34 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 1,467 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर होगी।

रामकृपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार भी किसानों को इस योजना का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए प्रयासरत है। बिहार सरकार राज्य के किसानों का व्यापक स्तर पर पंजीकरण, आधार सत्यापन तथा बैंक खातों की एनपीसीआई से लिंकिंग सुनिश्चित करवा रही है। बिहार सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों को समय पर योजना का लाभ मिल सके।

कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने राज्य के किसानों से अपील की है कि जो किसान अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से नहीं जुड़े हैं, वे शीघ्र अपना पंजीकरण कराएं और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें, ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ प्राप्त हो सके। पीएम मोदी 13 मार्च को देश के 9.32 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ ट्रांसफर करेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर किसान रजिस्टर कर सकते हैं। इसका लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज और तरीके वेबसाइट पर बताए गए हैं।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
Narendra Modi PM Modi Pm Narendra Modi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।