कौन हैं प्रशांत किशोर...वहीं जो हार गए; बोले रामकृपाल यादव- उनके उम्मीदवार को लोग जानते भी नहीं

बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर को लेकर अजीब बात कही है। रामकृपाल यादव से एमएलसी चुनाव में जन सुराज के प्रत्याशियों को लेकर सवाल पूछा गया था। इसपर उन्होंने पत्रकारों से ही पूछ लिया कि कौन हैं प्रशांत किशोर..?

बिहार में 8 एमएलसी सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने इस चुनाव में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का अजीबो-गरीब जवाब दिया है। रामकृपाल यादव से जब प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रशांत किशोर कौन हैं? वहीं जो हार गए।

दरअसल पटना में रामकृपाल यादव से कुछ पत्रकारों ने एमएलसी चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर सवाल पूछा तो रामकृपाल यादव ने कहा,'कौन हैं प्रशांत किशोर?...वो वहीं जो चुनाव में हार गए। इसके बाद जैसे ही पत्रकारों ने उनसे कहा कि जीत गए थे ना...तब तुरंत रामकृपाल यादव ने कहा कि हां तो उनका पार्टी सब। इसके बाद रामकृपाल यादव ने पत्रकारों से ही पूछ लिया कि प्रशांत किशोर का कोई उम्मीदवार है क्या कोई? दिए हुए हैं...अच्छा, अच्छा। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि उनके उम्मीदवार को तो कोई जानता भी नहीं है।'

इधर एमएलसी चुनाव को लेकर प्रचार के आखिरी दिन उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी भी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने भरोसा जताया है कि इस चुनाव में एनडीए के सभी 8 उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। विजय चौधरी ने कहा, ‘हमलोग भी घूमे हैं। पूरे राज्य का जो माहौल है, तो उसमें एनडीए के आठों उम्मीदवार भारी मतों से जीतेंगे।’