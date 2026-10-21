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कौन हैं प्रशांत किशोर...वहीं जो हार गए; बोले रामकृपाल यादव- उनके उम्मीदवार को लोग जानते भी नहीं

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर को लेकर अजीब बात कही है। रामकृपाल यादव से एमएलसी चुनाव में जन सुराज के प्रत्याशियों को लेकर सवाल पूछा गया था। इसपर उन्होंने पत्रकारों से ही पूछ लिया कि कौन हैं प्रशांत किशोर..?

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रामकृपाल यादव और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर (फाइल फोटो)

बिहार में 8 एमएलसी सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने इस चुनाव में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का अजीबो-गरीब जवाब दिया है। रामकृपाल यादव से जब प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रशांत किशोर कौन हैं? वहीं जो हार गए।

दरअसल पटना में रामकृपाल यादव से कुछ पत्रकारों ने एमएलसी चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर सवाल पूछा तो रामकृपाल यादव ने कहा,'कौन हैं प्रशांत किशोर?...वो वहीं जो चुनाव में हार गए। इसके बाद जैसे ही पत्रकारों ने उनसे कहा कि जीत गए थे ना...तब तुरंत रामकृपाल यादव ने कहा कि हां तो उनका पार्टी सब। इसके बाद रामकृपाल यादव ने पत्रकारों से ही पूछ लिया कि प्रशांत किशोर का कोई उम्मीदवार है क्या कोई? दिए हुए हैं...अच्छा, अच्छा। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि उनके उम्मीदवार को तो कोई जानता भी नहीं है।'

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इधर एमएलसी चुनाव को लेकर प्रचार के आखिरी दिन उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी भी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने भरोसा जताया है कि इस चुनाव में एनडीए के सभी 8 उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। विजय चौधरी ने कहा, ‘हमलोग भी घूमे हैं। पूरे राज्य का जो माहौल है, तो उसमें एनडीए के आठों उम्मीदवार भारी मतों से जीतेंगे।’

बता दें कि बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। इसके बाद 27 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। राज्य में इस चुनाव के लिए 900 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और करीब 150 प्रत्याशी मैदान में हैं। जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। स्नातक सीटों में पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी शामिल हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण सीटें हैं। इस चुनाव में जन सुराज पार्टी की एंट्री ने इसे बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय बना दिया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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