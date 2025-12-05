Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsRam Kripal Yadav attacks on Tejashwi for not participating Bihar Assembly Winter Session
अगली बार विपक्ष के नेता भी नहीं बन पाएं शायद, तेजस्वी के लिए क्यों बोले राम कृपाल यादव

अगली बार विपक्ष के नेता भी नहीं बन पाएं शायद, तेजस्वी के लिए क्यों बोले राम कृपाल यादव

संक्षेप:

कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की बड़ी जिम्मेवारी होती है। ऐसा पहली बार है कि सदन से विपक्ष के नेता गायब रहे।  जनता सब देख रही है।

Dec 05, 2025 05:48 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार विधानसभा के पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को समापन हो गया। नेता प्रतिपक्ष पहले दिन के बाद सदन की कार्यवाही में नहीं दिखे। इसी बीच उनके यूरोप चले जाने की खबर आई। इस पर सियासत सुलग गई है। दो चार दिन पहले गले मिल बधाई स्वीकार करने वाले राम कृपाल यादव ने तेजस्वी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा है कि अगली बार जनता उन्हें विपक्ष का नेता बनने लायक भी मैंडेट नहीं देगी। उन्होंने तेजस्वी पर लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाया।

विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश सरकार के कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की बड़ी जिम्मेवारी होती है। ऐसा पहली बार है कि सदन से विपक्ष के नेता गायब रहे। सत्र इतना महत्वपूर्ण रहा लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने दायित्यों को निर्वहन नहीं किया। यह लोकतंत्र का अपमान है। बिहार की जनता सब देख रही है। शायद अगली बार विपक्ष का नेता बनने का मैंडेट भी जनता इन्हें नहीं देगी। एक दिसम्बर को सत्र के पहले दिन विधानसभा में बेहतर तस्वीर दिखी जब शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव अपनी सीट से उठकर राम कृपाल यादव के पास पहुंचे और गले लगकर बधाई दी।

तेजस्वी यादव के सत्र से गायब रहने पर विपक्ष के सदस्य एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने जिम्मेदारी नहीं निभाई। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। जब विपक्ष की संख्या कम हो तब विपक्ष का नेता ही गायब रहे तो यह संवेदनहीनता है। इस वक्त उनका नहीं रहना मुनासिब नहीं है। जदयू के नीरज कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि जिसके पिता बीमार हों वह बेटा विदेश में सैर सपाटा करने चला जाए, यह तो गजब की बात है। नेता प्रतिपक्ष किस देश में हैं और किसके साथ हैं इसका फोटो जारी करना चाहिए। बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने तेजस्वी को इस्तीफा देने की सलाह दी।

