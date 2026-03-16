Rajyasabha Chunav Bihar LIVE: राज्यसभा चुनाव के लिए आज मतदान, बिहार में 5 सीट पर 6 उम्मीदवार

Rajyasabha Chunav Bihar LIVE: राजग के तीन घटक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष - जदयू के नीतीश कुमार, भाजपा के नितिन नवीन और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के उपेंद्र कुशवाहा - चुनाव मैदान में हैं।

Rajyasabha Chunav Bihar LIVE: बिहार के लिए आज का दिन काफी अहम है। आज राज्यसभा की पांच सीटों के लिए यहां वोट डाले जाएंगे। मतदान की प्रक्रिया सुबह नौ बजे शुरू होगी और शाम चार बजे तक चलेगी। पांच बजे से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। इसके अगले एक घंटे के बाद परिणाम आने के आसार हैं। पहली वरीयता के आधार पर जीत का फैसला नहीं होगा तो दूसरी वरीयता के वोट की गिनती शुरू होगी। दूसरी वरीयता के वोट की गिनती सिर्फ उस सीट के लिए होगी, जिस पर फैसला प्रथम वरीयता के आधार पर नहीं हो सका है। पहली वरीयता के 41 वोट एक सीट पर जीत के लिए आवश्यक है।

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राजग के तीन घटक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष - जदयू के नीतीश कुमार, भाजपा के नितिन नवीन और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के उपेंद्र कुशवाहा - चुनाव मैदान में हैं। राजग के अन्य दो उम्मीदवारों में 'हैट्रिक' की उम्मीद लगा रहे जदयू से केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और भाजपा के प्रदेश महासचिव एवं पूर्व विधायक शिवेश कुमार हैं। राजद ने अमरेंद्र धारी सिंह को मैदान में उतारा है।

Rajyasabha Chunav Bihar LIVE Updates: 8.43AM- Rajyasabha Chunav Bihar LIVE: एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल ईमान के आवास पर रविवार को आयोजित इफ्तार में तेजस्वी प्रसाद यादव पहुंचे। इसके बाद राज्यसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने राजद को समर्थन का ऐलान किया।

8.43AM- Rajyasabha Chunav Bihar LIVE: महागठबंधन के विधायक पटना के होटल में मौजूद रहे। लेकिन राजद के एक विधायक यहां नहीं आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने दावा किया है कि राज्यसभा चुनाव में बसपा का समर्थन उसे मिल रहा है। हालांकि, अभी तक इसपर बसपा विधायक का बयान सामने नहीं आया है।

8.23 AM- Rajyasabha Chunav Bihar LIVE: सबकी निगाहें कांग्रेस विधायकों पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस के छह विधायकों में से एक रालोमो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के करीबी हैं। वहीं, एक अन्य विधायक जदयू से आए हुए हैं। शेष बचे चार में से तीन नए हैं। अभी तक पार्टी विधायक दल नेता और सचेतक का भी चुनाव नहीं कर पाई है।

विधानसभा में बिना नेतृत्व के ही विधायक चुनाव में भाग लेंगे। ऐसे में एनडीए खेमा की नजर इन सभी पर है। हालांकि, रविवार देर रात तक सभी विधायकों होटल नहीं पहुंचने पर कयासों का दौर भी शुरू हो गया। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने दावा किया कि पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं। महागठबंधन प्रत्याशी की जीत होगी।

8.07 AM- Rajyasabha Chunav Bihar LIVE: राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए में तीन दिनों से बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में जीत की रणनीति को आखिरी अंजाम पर पहुंचाने के लिए रविवार को सुबह से शाम तक अलग-अलग मंथन चला। शाम में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर एनडीए विधायकों की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। साथ ही एनडीए घटकदलों के सभी प्रमुख नेता और विधायक शामिल हुए। इससे पहले दोपहर दो बजे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर मॉक पोल हुआ, जिसमें मतदान करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

वहीं, सुबह दस बजे जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के आवास पर एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इसमें भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार आदि उपस्थित थे।

7.57 AM- Rajyasabha Chunav Bihar LIVE: मतदान कक्ष के अंदर मोबाइल आदि को ले जाने की इजाजत विधायकों को नहीं होगी। मतदान कक्ष में रखी बैगनी स्कैच पेन का उपयोग ही विधायकों को मदतान में करना है। किसी और पेन से मतदान करने की इजाजत नहीं होगी।

7.37 AM- Rajyasabha Chunav Bihar LIVE: राज्यसभा चुनाव में मतपत्र पर विधायक अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे एक, दो और तीन लिखेंगे। एक का मतलब हुआ उस उम्मीदवार के पक्ष में वह विधायक पहली वरीयता का वोट दे रहा है। वहीं, दूसरी और तीसरी पसंद के नाम के आगे वह विधायक दो और तीन लिखेंगे।

7.30 AM- Rajyasabha Chunav Bihar LIVE: राज्यसभा चुनाव में हर विधायक वोट करने के बाद अपनी पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि को दिखाएंगे कि उन्होंने किस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है। इसके बाद ही मतदान वैध माना जाएगा।मतदान कक्ष में हर पार्टी के प्रतिनिधि उपलब्ध रहेंगे। मतदान की तैयारियां विधानसभा के द्वारा पूरी कर ली गईं हैं। मतदान की प्रक्रिया सुबह नौ बजे शुरू होगी और शाम चार बजे तक चलेगी। पांच बजे से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी।

7.19 AM- Rajyasabha Chunav Bihar LIVE: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पास केवल 25 विधायक हैं। महागठबंधन के सहयोगियों के अलावा, जिनके पास दस अतिरिक्त वोट हैं, पार्टी को अमरेंद्र धारी सिंह की जीत के लिए कम से कम छह और विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है, जो लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं।

7.09 AM- Rajyasabha Chunav Bihar LIVE: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) के विधायक और पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राजू तिवारी ने विजय कुमार चौधरी के आवास पर बैठक से पहले मीडियाकर्मियों से कहा, ''राजग के सभी पांचों उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। राजग के तीन घटक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष - जदयू के नीतीश कुमार, भाजपा के नितिन नबीन और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के उपेंद्र कुशवाहा - चुनाव मैदान में हैं। विपक्षी नेता जो भी दावा कर रहे हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।''राजग के अन्य दो उम्मीदवारों में 'हैट्रिक' की उम्मीद लगा रहे जदयू से केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और भाजपा के प्रदेश महासचिव एवं पूर्व विधायक शिवेश कुमार हैं।