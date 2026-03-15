राज्यसभा चुनाव: तेजस्वी को टूट का डर सता रहा? RJD के विधायकों पर निगरानी कड़ी, इन्हें मिला जिम्मा

जद ने पूर्व विधायकों को विधायकों की निगरानी में लगाया है। पार्टी का दावा है कि सत्ताधारी दल हॉर्स ट्रेडिंग कर सकता है, पैसा देकर तोड़ने की कोशिश हो सकती है, इसलिए सबों को एक स्थान पर रखा गया है।

Rajya Sabha Election 2026: 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव को टूट का में टूट रोकने को राजद ने अपने सभी विधायकों को होटल पनाश में रखा है। आर ब्लॉक के समीप इस होटल में पार्टी के सभी विधायकों को बुलाया जा रहा है। रात में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायकों के साथ बैठक करेंगे। 12 साल बाद बिहार में राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की नौबत आई है। इस बार पांचवीं सीट पर दोनों गठबंधनों को क्रॉस वोटिंग से ही उम्मीद है। नीतीश कैबिनेट के मंत्री संजय सिंह ने दावा किया है कि महागठबंधन के विधायक एनडीए के संपर्क में हैं।

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होटल में महागठबंधन के सभी विधायकों को बुलाया गया है। अब तक राजद के एक और कांग्रेस के दो विधायक नहीं आ सके है। राजद ने पूर्व विधायकों को विधायकों की निगरानी में लगाया है। पार्टी का दावा है कि सत्ताधारी दल हॉर्स ट्रेडिंग कर सकता है, पैसा देकर तोड़ने की कोशिश हो सकती है, इसलिए सबों को एक स्थान पर रखा गया है।

प्रदेश राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने पांचवें उम्मीदवारों को जबरदस्ती मैदान में उतारा है। इस भरोसे से कि हम धनबल और तंत्र बल से इस चुनाव को जीत लेंगे। लेकिन भाजपा अपने मकसद में सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि, कैसे वोट देना है और लाना है इसलिए सभी विधायक एक साथ बैठ कर बात कर रहे हैं। हम लोग साथ बैठ कर बात करते हैं तो कहते हैं कि नजरबंद किया जा रहा है और खुद अपनी पार्टी के नेताओं के फोन को भी जब्त कर लेते हैं।