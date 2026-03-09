Hindustan Hindi News
बिहार में किसके साथ होगा खेला, धोखा और गच्चे से तय होगी कुशवाहा और एडी सिंह की जीत?

Mar 09, 2026 08:30 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
राज्यसभा चुनाव में बिहार की 5 सीटों के लिए 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। किसी ने भी नाम वापस नहीं लिया। सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन था। अब उपेंद्र कुशवाहा और एडी सिंह में से कौन दोबारा राज्यसभा जाएगा, इसका फैसला 16 मार्च को मतदान के बाद होगा।

बिहार में राज्यसभा चुनाव 2026 का मैदान सज चुका है। 5 सीटों पर चुनाव के लिए 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें एनडीए के 5 और महागठबंधन का एक उम्मीदवार शामिल है। एनडीए से नीतीश कुमार, नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर एवं शिवेश राम हैं, जबकि आरजेडी से एडी सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया है। सोमवार को नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। अब 16 मार्च को मतदान में क्रॉस वोटिंग होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं।

दरअसल, सत्ताधारी गठबंधन के 4 सीटों पर आसानी से जीत तय मानी जा रही है। बिहार विधानसभा में एनडीए के 202 विधायक हैं। राज्यसभा की एक सीट पर जीत के लिए 41 विधायकों का वोट चाहिए। इस तरह 4 सीटें एनडीए जीत जाएगा, लेकिन पाचंवीं सीट पर कब्जा करने के लिए उसे 3 अतिरिक्त विधायकों का वोट चाहिए होगा।

एनडीए की ओर से लगातार पांचों सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है। भाजपा, जदयू समेत अन्य दलों के नेता लगातार यह भी बयान दे रहे हैं कि विपक्ष के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं और वे राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करेंगे।

बताया जा रहा है कि भाजपा और जदयू के विधायक अपने दो-दो प्रत्याशियों को आसानी से जीता देंगे। भाजपा के 89, तो जदयू के 85 विधायक हैं। ऐसे में जदयू प्रत्याशी नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर और भाजपा प्रत्याशी नितिन नवीन एवं शिवेश कुमार राम की जीत पक्की मानी जा रही है।

हालांकि, एनडीए के पांचवें कैंडिडेट राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा पर संशय बना हुआ है। उन्हें जिताने के लिए भाजपा-जदयू को विपक्षी खेमे से 3 वोट बटोरने होंगे।

महागठबंधन में अभी क्या?

वहीं, विपक्षी खेमे में नजर डालें तो महागठबंधन एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के 25 समेत कांग्रेस और वाम दलों को मिलाकर कुल 35 विधायक ही हैं। अगर आरजेडी के एडी सिंह को दोबारा राज्यसभा जाना है तो असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के 5 और मायावती की बसपा के एक विधायक का वोट भी हासिल करना होगा। अभी तक दोनों दलों ने आधिकारिक तौर पर राज्यसभा चुनाव में एडी सिंह को समर्थन करने का कोई ऐलान नहीं किया है।

हालांकि, आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवार की जीत का दावा कर रहे हैं। आरजेडी के नेता भी दबी जुबान सत्ता पक्ष के खेमे में क्रॉस वोटिंग का संकेत दे रहे हैं। इस बीच, तेजस्वी ने मंगलवार को पटना में आरजेडी विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। इसमें वे सभी विधायकों को राज्यसभा चुनाव को लेकर निर्देश देंगे। इसे मतदान से पहले पार्टी के सभी विधायकों को एकजुट करने के कदम के रूप में देखा जा रहा है।

इस तरह से बिहार में इस बार का राज्यसभा चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है। कौन-किसके खेमे में सेंध डालेगा, किसको धोखा या गच्चा मिलेगा, यह 16 मार्च को मतदान के दिन ही साफ होगा।

