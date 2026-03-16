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तेजस्वी को धोखा मिला, NDA को पांचों सीट; BJP के शिवेश राम ने RJD के एडी सिंह को हराया

Mar 16, 2026 07:11 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार में राज्यसभा की पांचों सीटें एनडीए की झोली में गईं। कांग्रेस और राजद विधायकों के खेला कर देने से NDA के पांचवें उम्मीदवार शिवेश राम भी प्रतिद्वंद्वी अमरेंद्रधारी सिंह को हराकर राज्यसभा पहुंच गए हैं। 

तेजस्वी को धोखा मिला, NDA को पांचों सीट; BJP के शिवेश राम ने RJD के एडी सिंह को हराया

Rajya Sabha Election Result: बिहार में राज्यसभा की सभी 5 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत हुई है। वैसे चार प्रत्याशियों की जीत तय मानी जा रही थी। सिर्फ एक सीट पर पेच फंस रहा था। और कांटे का मुकाबला माना जा रहा था। लेकिन कांग्रेस और राजद विधायकों के खेला कर देने से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पांचवें उम्मीदवार शिवेश राम भी प्रतिद्वंद्वी एडी सिंह (महागठबंधन प्रत्याशी) को हराकर राज्यसभा पहुंच गए हैं।

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तेजस्वी को मिला धोखा, महागठबंधन के 4 विधायक गायब

हालांकि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने ओवैसी की पार्टी AIMIM के पांच विधायकों और बसपा के इकलौते विधायक का साथ लेकर समर्थित विधायकों की संख्या 35 से 41 कर ली थी। लेकिन कांग्रेस के 3 और राजद के एक विधायक के वोट नहीं देने से ये संख्या घटकर 37 रह गई। जबकि एनडीए के सभी 202 विधायकों ने वोट डाले। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के सुरेंद्र प्रसाद, मनोहर प्रसाद और मनोज विश्वास के अलावा राजद के फैसल रहमान वोट डालने नहीं पहुंचे। और तेजस्वी को धोखा मिला।

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एनडीए के पांचों प्रत्याशी राज्यसभा पहुंचे

वहीं एनडीए के सभी पांचों प्रत्याशियों की जीत हुई है। जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश महामंत्री शिवेश राम, जदयू के नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। सभी पांचों प्रत्याशी राज्यसभा पहुंच गए हैं।

कौन हैं शिवेश राम?

शिवेश राम विधायक रह चुके हैं और 2024 में सासाराम से लोकसभा का चुनाव हारे थे। शिवेश के पिता दिवंगत मुनि लाल शाहाबाद क्षेत्र के कद्दावर दलित नेता रहे और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे थे। शिवेश राम मूलतः भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। वह भोजपुर जिले की अगिआंव सीट से 2010 में भाजपा के विधायक चुने गए थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में वे हार गए थे। इसके बाद वह संगठन में प्रदेश महामंत्री समेत विभिन्न पदों पर रहे।

2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सासाराम सीट से तत्कालीन सांसद छेदी पासवान का टिकट काटकर शिवेश राम को प्रत्याशी बनाया था। हालांकि, शिवेश पार्टी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके और कांग्रेस के मनोज कुमार ने उन्हें 19 हजार वोटों के अंतर से हरा दिया।

sandeep

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