राज्यसभा चुनावः विधायक पार्टी को दिखाएंगे किसे वोट दिया, वोटिंग रूम में मोबाइल ले जाने की मनाही

मतदान की प्रक्रिया सुबह नौ बजे शुरू होगी और शाम चार बजे तक चलेगी। पांच बजे से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। इसके अगले एक घंटे के बाद परिणाम आने के आसार हैं।

Rajya Sabha Election: राज्यसभा चुनाव में हर विधायक वोट करने के बाद अपनी पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि को दिखाएंगे कि उन्होंने किस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है। इसके बाद ही मतदान वैध माना जाएगा। मतदान कक्ष में हर पार्टी के प्रतिनिधि उपलब्ध रहेंगे। मतदान की तैयारियां विधानसभा के द्वारा पूरी कर ली गईं हैं। 16 मार्च को राज्यसभा की पांच सीटों के लिए बिहार में वोटिंग की जाएगी। इसके मद्देनजर रविवार को पटना में बैठकों का दौर चला। एनडीए की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने विधायकों के साथ मुलाकात की।

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मतदान की प्रक्रिया सुबह नौ बजे शुरू होगी और शाम चार बजे तक चलेगी। पांच बजे से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। इसके अगले एक घंटे के बाद परिणाम आने के आसार हैं। पहली वरीयता के आधार पर जीत का फैसला नहीं होगा तो दूसरी वरीयता के वोट की गिनती शुरू होगी। दूसरी वरीयता के वोट की गिनती सिर्फ उस सीट के लिए होगी, जिस पर फैसला प्रथम वरीयता के आधार पर नहीं हो सका है।

पहली वरीयता के 41 वोट एक सीट पर जीत के लिए आवश्यक है। मतपत्र पर विधायक अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे एक, दो और तीन लिखेंगे। एक का मतलब हुआ उस उम्मीदवार के पक्ष में वह विधायक पहली वरीयता का वोट दे रहा है। वहीं, दूसरी और तीसरी पसंद के नाम के आगे वह विधायक दो और तीन लिखेंगे। मतदान कक्ष के अंदर मोबाइल आदि को ले जाने की इजाजत विधायकों को नहीं होगी। मतदान कक्ष में रखी बैगनी स्कैच पेन का उपयोग ही विधायकों को मतदान में करना है। किसी और पेन से मतदान करने की इजाजत नहीं होगी।

विधायकों से मिले मुख्यमंत्री एनडीए विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। मुख्यमंत्री करीब 15 मिनट वहां रुके। इस दौरान वह एनडीए के सभी दलों के विधायकों से मिले। वरिष्ठ नेताओं से राज्यसभा चुनाव की तैयारी की जानकारी ली। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर शाम में एनडीए विधायकों की बैठक हुई थी। बैठक में सभी दलों के प्रमुख नेताओं ने अपनी बातें कहीं। कौन-कौन विधायक किस उम्मीदवार को वोट करेंगे, यह तय कर दिया गया है। बैठक के बाद मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि मतदान प्रक्रिया को लेकर सभी विधायकों को फिर से पूरी जानकारी दे दी गई है।