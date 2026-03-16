RS Election: वोटिंग से गायब रहे 3 विधायकों पर ऐक्शन लेगी कांग्रेस, राजेश राम ने बताया बड़ा झटका

राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं देने वाले 3 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी, जिसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।

बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए हुए चुनाव के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। मतदान के बाद हुई मतगणना में एनडीए पांचों सीटें जीतने में सफल रही।जबकि महागठबंधन को तगड़ा झटका लगा। पांचवीं सीट को लेकर मुकाबला काफी रोचक रहा, जहां वोटों की रिकाउंटिंग तक करानी पड़ी। मतदान के दौरान एनडीए के सभी 202 विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दूसरी ओर महागठबंधन के चार विधायक वोट डालने के लिए विधानसभा नहीं पहुंचे। इनमें कांग्रेस के तीन विधायक और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का एक विधायक शामिल है। इन विधायकों के मतदान में शामिल न होने का सीधा असर चुनाव परिणाम पर पड़ा।

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मतगणना के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पांचवीं सीट पर वोटों की दोबारा गिनती कराई गई थी। हालांकि इसके बावजूद महागठबंधन के उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह को हार का सामना करना पड़ा। माना जा रहा है कि महागठबंधन के चार विधायकों के वोट न पड़ने से यह परिणाम प्रभावित हुआ। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं देने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।

विधायकों के वोट नहीं करने से लोकतंत्र शर्मसार- राजेश राम राजेश राम ने कहा कि जिन विधायकों ने मतदान नहीं किया, उनके इस कदम से लोकतंत्र शर्मसार हुआ है और यह पार्टी के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि मतदान से एक दिन पहले तक ये विधायक पार्टी नेतृत्व के संपर्क में थे, लेकिन अचानक मतदान के दिन उनका गायब हो जाना कई सवाल खड़े करता है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि उनके विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने दबाव में रखा या उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट भेजी जाएगी। फिलहाल इस घटना के बाद बिहार की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और राज्यसभा चुनाव का परिणाम सियासी बहस का विषय बन गया है।