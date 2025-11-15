Hindustan Hindi News
राजू तिवारी लोजपा विधायक दल के नेता बने; चिराग बोले- 19 में 16 सीट तो विपक्ष से छीनकर लाए

संक्षेप: लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को पार्टी का विधायक दल का नेता चुना गया है। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी ने 19 कठिन सीटों पर जीत दर्ज की है, जिनमें 16 एनडीए की सीटिंग नहीं थी। चार सीटों पर पिछले चुनाव में हार मिली थी।

Sat, 15 Nov 2025 04:14 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव में एनडीए का शानदार प्रदर्शन रहा। 243 में 200 से ज्यादा सीटें आई। एनडीए की सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर का भी प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। 29 सीटें लड़कर 19 सीटें जीतने में सफल रही। शनिवार को पार्टी कार्यालय में लोजपा-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान का भव्य स्वागत हुआ। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह गोविंदगंज के विधायक राजू तिवारी को पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया।

इस मौके पर चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी ने उन 19 कठिन सीटों पर जीत दर्ज की है, जिनमें 16 एनडीए की सीटिंग नहीं थी। इनमें चार सीट पर पिछले चुनाव में हार मिली थी जबकि 9 सीट पर पिछले दस साल से और दो सीट पर 15 साल से एनडीए को जीत नहीं मिली थी। गठबंधन ने शून्य विधायक वाली हमारी पार्टी को ऐसी 29 सीट देकर जो विश्वास जताया था, उस पर हमने खरा उतरने की पूरी कोशिश की।

शनिवार को विधायक दल की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में चिराग पासवान ने कहा कि गठन के बाद उनकी पार्टी का यह दूसरा सबसे बेहतर प्रदर्शन है। जीत के बाद हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर भविष्य के गठबंधन की रूपरेखा पर भी चर्चा की है। उप मुख्यमंत्री पद के सवाल पर चिराग ने कहा कि जब तक गठबंधन के अंदर इन मुद्दों पर बातचीत पूरी नहीं हो जाती, इसे बताया नहीं जा सकता।