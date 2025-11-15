राजू तिवारी लोजपा विधायक दल के नेता बने; चिराग बोले- 19 में 16 सीट तो विपक्ष से छीनकर लाए

संक्षेप: लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को पार्टी का विधायक दल का नेता चुना गया है। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी ने 19 कठिन सीटों पर जीत दर्ज की है, जिनमें 16 एनडीए की सीटिंग नहीं थी। चार सीटों पर पिछले चुनाव में हार मिली थी।

बिहार चुनाव में एनडीए का शानदार प्रदर्शन रहा। 243 में 200 से ज्यादा सीटें आई। एनडीए की सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर का भी प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। 29 सीटें लड़कर 19 सीटें जीतने में सफल रही। शनिवार को पार्टी कार्यालय में लोजपा-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान का भव्य स्वागत हुआ। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह गोविंदगंज के विधायक राजू तिवारी को पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया।

इस मौके पर चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी ने उन 19 कठिन सीटों पर जीत दर्ज की है, जिनमें 16 एनडीए की सीटिंग नहीं थी। इनमें चार सीट पर पिछले चुनाव में हार मिली थी जबकि 9 सीट पर पिछले दस साल से और दो सीट पर 15 साल से एनडीए को जीत नहीं मिली थी। गठबंधन ने शून्य विधायक वाली हमारी पार्टी को ऐसी 29 सीट देकर जो विश्वास जताया था, उस पर हमने खरा उतरने की पूरी कोशिश की।