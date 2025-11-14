Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsrajpur assembly seat result live 2025 who will win jdu santosh nirala jan suraaj dhananjay paswan congress vishwanath
Rajpur Result LIVE: राजपुर सीट का नतीजा; संतोष निराला, धनंजय पासवान और विश्वनाथ राम में कौन जीतेगा

Rajpur Result LIVE: राजपुर सीट का नतीजा; संतोष निराला, धनंजय पासवान और विश्वनाथ राम में कौन जीतेगा

संक्षेप: Rajpur Assembly Seat Result LIVE 2025: राजपुर विधानसभा सीट रिजल्ट 2025 की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इस सीट पर जेडीयू के संतोष कुमार निराला, जन सुराज के धनंजय पासवान और कांग्रेस के विश्वनाथ राम के बीच हार जीत का मुकाबला रोमांचक बना हुआ है।

Fri, 14 Nov 2025 08:16 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Rajpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के बक्सर जिले की अनुसूचित जाति (SC) आरक्षित राजपुर विधानसभा सीट पर इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। इस सीट से जेडीयू के संतोष कुमार निराला, जन सुराज पार्टी के धनंजय पासवान और कांग्रेस के विश्वनाथ राम के बीच हार-जीत का मुकाबला दिलचस्प बना है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विश्वनाथ राम ने संतोष निराला को शिकस्त देकर यह सीट जीत ली थी। अब 2025 में दोनों दिग्गजों के बीच दोबारा सीधी टक्कर देखी जा रही है, जबकि जन सुराज पार्टी के उतरने से मुकाबले में तीसरा कोण जुड़ गया है। इस सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और पहले रुझानों का इंतजार जारी है। भरोसेमंद और पल पल के अपडेट्स के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

08:00 Rajpur Assembly Seat Result LIVE 2025: शुरू हो गई मतगणना

Rajpur Assembly Seat Result LIVE 2025: वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। मतगणना की प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलेट के लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में टेबलों पर मशीनें खोली जाएंगी और मतगणना आगे बढ़ाई जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है, जिसके चलते उम्मीदवारों और समर्थकों में रोमांच और उत्सुकता लगातार बनी हुई है।

ये भी पढ़ें:LIVE: बिहार में रिकॉर्ड मतदान किसके लिए वरदान, NDA या महागठबंधन सरकार?
Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

06:30 Rajpur Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना

Rajpur Assembly Seat Result LIVE 2025: मतगणना प्रक्रिया के तहत पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में टेबलों पर मशीनें खोली जाएंगी। पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की संभावना है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Bihar Bihar Elections Bihar Politics
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।