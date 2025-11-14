Rajpur Result LIVE: राजपुर सीट का नतीजा; संतोष निराला, धनंजय पासवान और विश्वनाथ राम में कौन जीतेगा
संक्षेप: Rajpur Assembly Seat Result LIVE 2025: राजपुर विधानसभा सीट रिजल्ट 2025 की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इस सीट पर जेडीयू के संतोष कुमार निराला, जन सुराज के धनंजय पासवान और कांग्रेस के विश्वनाथ राम के बीच हार जीत का मुकाबला रोमांचक बना हुआ है।
Rajpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के बक्सर जिले की अनुसूचित जाति (SC) आरक्षित राजपुर विधानसभा सीट पर इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। इस सीट से जेडीयू के संतोष कुमार निराला, जन सुराज पार्टी के धनंजय पासवान और कांग्रेस के विश्वनाथ राम के बीच हार-जीत का मुकाबला दिलचस्प बना है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विश्वनाथ राम ने संतोष निराला को शिकस्त देकर यह सीट जीत ली थी। अब 2025 में दोनों दिग्गजों के बीच दोबारा सीधी टक्कर देखी जा रही है, जबकि जन सुराज पार्टी के उतरने से मुकाबले में तीसरा कोण जुड़ गया है। इस सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और पहले रुझानों का इंतजार जारी है। भरोसेमंद और पल पल के अपडेट्स के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें...
08:00 Rajpur Assembly Seat Result LIVE 2025: शुरू हो गई मतगणना
Rajpur Assembly Seat Result LIVE 2025: वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। मतगणना की प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलेट के लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में टेबलों पर मशीनें खोली जाएंगी और मतगणना आगे बढ़ाई जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है, जिसके चलते उम्मीदवारों और समर्थकों में रोमांच और उत्सुकता लगातार बनी हुई है।
06:30 Rajpur Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना
