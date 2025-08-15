Rajkumar accused of constable recruitment paper leak arrested was absconding for 2 years one lakh bounty on his head सिपाही भर्ती पेपर लीक का आरोपी राजकुमार गिरफ्तार; दो साल से फरार था, एक लाख का इनामी, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRajkumar accused of constable recruitment paper leak arrested was absconding for 2 years one lakh bounty on his head

सिपाही भर्ती पेपर लीक का आरोपी राजकुमार गिरफ्तार; दो साल से फरार था, एक लाख का इनामी

बिहार सिपाही भर्ती पेपर लीक के आरोपी और एक लाख के इनामी राजकुमार को आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 2 साल से फरार चल रहा था। राजकिशोर के बैंक खाते में करीब 1 करोड़ 50 लाख जमा है, जो अभ्यर्थियों से वसूली गई रकम है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 15 Aug 2025 06:07 PM
share Share
Follow Us on
सिपाही भर्ती पेपर लीक का आरोपी राजकुमार गिरफ्तार; दो साल से फरार था, एक लाख का इनामी

बिहार सिपाही बहाली पेपर लीक का अभियुक्त और एक लाख का इनामी राजकिशोर को आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते दो साल से वो फरार चल रहा था। अरवल के करपी स्थित बख्तारी गांव का निवासी है। ईओयू से मिली जानकारी के मुताबिक उसके पास से मोबाइल और तमाम सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे-सीटीईटी, बिजली विभाग के साथ केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) विज्ञापन संख्या 01/2025 के लिखित परीक्षा में शामिल कई परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र और अवैध तरीके से परीक्षा में पास कराने के लिए अभ्यर्थियों के नाम, जिला, रोल नंबर, जन्म तिथि, परीक्षा तिथि, वर्ग, बुकलेट नंबर की सूची जब्त की गई है।

राजकिशोर कुमार के बैंक खाते में करीब 1 करोड़ 50 लाख जमा है, जो अभ्यर्थियों से वसूली गई रकम है। बिहार पुलिस में सिपाही बहाली में अवैध तरीके से पास कराने के दौरान राजकिशोर कुमार को वॉकी-टॉकी और ब्लूटूथ के साथ 2023 में अरवल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। राजकुमार अरवल थाना कांड सं0-504/23 धारा-419/420/467/468/120(बी)/414 भादवि तथा धारा-66 (डी)/आईटी एक्ट एवं बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के नामजद अभियुक्त हैं।

ये भी पढ़ें:BPSC, नीट ही नहीं सिपाही भर्ती के पेपर लीक का भी मास्टरमाइंड संजीव मुखिया: EOU
ये भी पढ़ें:पेपर लीक के सरगना संजीव मुखिया की रिमांड पूरी, जेल भेजा गया, पूछताछ में उगले राज
ये भी पढ़ें:संजीव मुखिया की अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी, ED को प्रस्ताव भेजेगी ईओयू

आपको बता दें केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के 9 जून 2023 को प्रकाशित विज्ञापन सं 01/2023 के तहत बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों पर चयन हेतु बहाली निकली थी। इसके प्रश्न पत्र के उत्तर सोशल मीडिया में वायरल हुए थे। जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई को इस मामले की जांच सौंपी गई थी।