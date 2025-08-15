सिपाही भर्ती पेपर लीक का आरोपी राजकुमार गिरफ्तार; दो साल से फरार था, एक लाख का इनामी

बिहार सिपाही भर्ती पेपर लीक के आरोपी और एक लाख के इनामी राजकुमार को आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 2 साल से फरार चल रहा था। राजकिशोर के बैंक खाते में करीब 1 करोड़ 50 लाख जमा है, जो अभ्यर्थियों से वसूली गई रकम है।

बिहार सिपाही बहाली पेपर लीक का अभियुक्त और एक लाख का इनामी राजकिशोर को आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते दो साल से वो फरार चल रहा था। अरवल के करपी स्थित बख्तारी गांव का निवासी है। ईओयू से मिली जानकारी के मुताबिक उसके पास से मोबाइल और तमाम सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे-सीटीईटी, बिजली विभाग के साथ केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) विज्ञापन संख्या 01/2025 के लिखित परीक्षा में शामिल कई परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र और अवैध तरीके से परीक्षा में पास कराने के लिए अभ्यर्थियों के नाम, जिला, रोल नंबर, जन्म तिथि, परीक्षा तिथि, वर्ग, बुकलेट नंबर की सूची जब्त की गई है।

राजकिशोर कुमार के बैंक खाते में करीब 1 करोड़ 50 लाख जमा है, जो अभ्यर्थियों से वसूली गई रकम है। बिहार पुलिस में सिपाही बहाली में अवैध तरीके से पास कराने के दौरान राजकिशोर कुमार को वॉकी-टॉकी और ब्लूटूथ के साथ 2023 में अरवल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। राजकुमार अरवल थाना कांड सं0-504/23 धारा-419/420/467/468/120(बी)/414 भादवि तथा धारा-66 (डी)/आईटी एक्ट एवं बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के नामजद अभियुक्त हैं।