Rajiv Pratap Rudy tells why he flies flights on lower heights altitude in his Lok Sabha Chapra Saran area as a Pilot छपरा में हवाई जहाज नीचे क्यों उड़ाने लगते हैं पायलट राजीव प्रताप रूडी? सारण के सांसद ने खुद बताया, Bihar Hindi News - Hindustan
छपरा में हवाई जहाज नीचे क्यों उड़ाने लगते हैं पायलट राजीव प्रताप रूडी? सारण के सांसद ने खुद बताया

राजीव प्रताप रूडी ने बताया है कि जब वो जहाज उड़ाकर पटना जाते हैं तो उसे छपरा में नीचे क्यों ले आते हैं। रूडी ने कहा कि पटना एयरपोर्ट के एक रनवे पर उतरने के रास्ते में छपरा आता है और लैंडिंग से पहले धीरे-धीरे ऊंचाई कम होती जाती है।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 9 Sep 2025 07:53 PM
बिहार की सारण लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद राजीव प्रताप रूडी कमर्शियल पायलट हैं और कई बार इंडिगो एयरलाइंस का जहाज उड़ाते नजर आते हैं। सारण में लोग कहते हैं कि वो जब छपरा के ऊपर से गुजरते हैं तो अपना जहाज नीचे ले आते हैं। रूडी ने इसका राज खोला है और कहा कि पटना एयरपोर्ट के लैंडिंग के रास्ते में छपरा शहर आता है और विमानन निर्देशों के मुताबिक छपरा में उसकी ऊंचाई कम करनी होती है। रूडी ने बताया कि जब हवाई जहाज पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए सारण के रास्ते आता है तब छपरा शहर में उसकी ऊंचाई लगभग 9000 फीट होती है।

राजीव प्रताप रूडी पटना जा रहे हवाई यात्रियों को अक्सर पायलट सीट पर मिल जाते हैं। सफर के दौरान वो कई बार रोचक जानकारियां भी देते हैं। एबीपी न्यूज ने एक इंटरव्यू में जब रूडी से छपरा में जहाज नीचे उड़ाने पर सवाल पूछा तो उन्होंने बताया- “पटना आगमन के लिए दो रास्ते हैं। रनवे 25 और रनवे 07। रनवे 07 पर उतरना होगा तो बक्सर, आरा होते उतर जाएंगे। लेकिन जब रनवे 25 पर उतरना हो तो बक्सर के बाद हम गंगा पार करते हैं। छपरा के ऊपर से रडार वेक्टरिंग है। जब छपरा शहर के ऊपर से जाता है, उस समय तक रडार कंट्रोलर हमारी ऊंचाई 9000 फीट पर ले आता है और सोनपुर आते-आते वो 3000 फीट पर आ जाता है।”

रूडी ने कहा- “मैं कह देता हूं लोगों से कि देखिए ये मेरा संसदीय क्षेत्र है। दाएं प्रसिद्ध (अस्पष्ट), पटना का एयरपोर्ट जिनके नाम पर है, ये वो सिताब दियारा है। बाएं तरफ, दाहिनी तरफ गंगा नदी, बाईं तरफ गंडक नदी पार करके फिर एक बार दाएं मुड़ेंगे, हाजीपुर शहर के ऊपर से गंगा पार करके उतरेंगे। लैंडिंग के पहले अनाउंसमेंट करना होता है तो कर देता हूं। जबर्दस्ती नहीं ले जाता। वो उसका फ्लाइट पाथ है। एटीसी कंट्रोलर निर्देश देता है कि आप 36 हजार से 17 हजार पर आएं, 17 हजार से 9 हजार पर आएं। छपरा में 9000 फीट ऊपर रहता है। सोनपुर में गरीब 3000 फीट पर रहता है। उसके बाद रडार हमें 2600 फीट, फिर 2200 फीट पर लाता है और तब हम लैंड करते हैं। सच्चाई है लेकिन वो उसका मार्ग है।”

