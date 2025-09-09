छपरा में हवाई जहाज नीचे क्यों उड़ाने लगते हैं पायलट राजीव प्रताप रूडी? सारण के सांसद ने खुद बताया

राजीव प्रताप रूडी ने बताया है कि जब वो जहाज उड़ाकर पटना जाते हैं तो उसे छपरा में नीचे क्यों ले आते हैं। रूडी ने कहा कि पटना एयरपोर्ट के एक रनवे पर उतरने के रास्ते में छपरा आता है और लैंडिंग से पहले धीरे-धीरे ऊंचाई कम होती जाती है।

बिहार की सारण लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद राजीव प्रताप रूडी कमर्शियल पायलट हैं और कई बार इंडिगो एयरलाइंस का जहाज उड़ाते नजर आते हैं। सारण में लोग कहते हैं कि वो जब छपरा के ऊपर से गुजरते हैं तो अपना जहाज नीचे ले आते हैं। रूडी ने इसका राज खोला है और कहा कि पटना एयरपोर्ट के लैंडिंग के रास्ते में छपरा शहर आता है और विमानन निर्देशों के मुताबिक छपरा में उसकी ऊंचाई कम करनी होती है। रूडी ने बताया कि जब हवाई जहाज पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए सारण के रास्ते आता है तब छपरा शहर में उसकी ऊंचाई लगभग 9000 फीट होती है।

राजीव प्रताप रूडी पटना जा रहे हवाई यात्रियों को अक्सर पायलट सीट पर मिल जाते हैं। सफर के दौरान वो कई बार रोचक जानकारियां भी देते हैं। एबीपी न्यूज ने एक इंटरव्यू में जब रूडी से छपरा में जहाज नीचे उड़ाने पर सवाल पूछा तो उन्होंने बताया- “पटना आगमन के लिए दो रास्ते हैं। रनवे 25 और रनवे 07। रनवे 07 पर उतरना होगा तो बक्सर, आरा होते उतर जाएंगे। लेकिन जब रनवे 25 पर उतरना हो तो बक्सर के बाद हम गंगा पार करते हैं। छपरा के ऊपर से रडार वेक्टरिंग है। जब छपरा शहर के ऊपर से जाता है, उस समय तक रडार कंट्रोलर हमारी ऊंचाई 9000 फीट पर ले आता है और सोनपुर आते-आते वो 3000 फीट पर आ जाता है।”