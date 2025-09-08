70 सीटों पर ठाकुर जीत या जिता सकते हैं; राजपूतों के गारंटर बन गए राजीव प्रताप रूडी!
भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि बिहार में राजपूत समाज को गारंटर की तलाश थी, जो सांगा यात्रा से मिल गया है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की 70 विधानसभा सीटों पर ठाकुर जीत सकते हैं या जिता सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सारण से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि बिहार में विधानसभा की 70 सीटें ऐसी हैं जहां राजपूत समाज के लोग या तो जीत सकते हैं या फिर जिता सकते हैं। बिहार के जाति सर्वे में राजपूत आबादी लगभग 3.50 फीसदी आने पर नाखुशी दिखाते हुए रूडी ने कहा कि सब मान रहे हैं तो वो भी मान लेते हैं लेकिन उस हिसाब से भी 40-50 लाख लोगों की संख्या देश के 7 राज्यों की जनसंख्या से ज्यादा है। उन्होंने बिना अपना नाम लिए कहा कि बिहार में राजपूत समाज के पास अब तक कोई गारंटर नहीं था, जो उनकी सांगा यात्रा से मिल गया है।
रूडी ने एबीपी न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू में कहा- “बिहार में सब समाज का गारंटर है। लालू यादव यादव समाज के गारंटर हैं। नीतीश कुमार कुर्मी समाज के गारंटर हैं। चिराग पासवान पासवान समाज के गारंटर हैं। जीतनराम मांझी मांझी समाज के गारंटर हैं। हर समाज का एक गारंटर है। राजपूतों का कोई गारंटर नहीं था। वो कह रहे हैं कि जब तक हमारा गारंटर नहीं, तब तक हमारा वोट नहीं। मैं उनको संभाल रहा हूं। ये यात्रा है कि गारंटर तलाश रहे थे लोग, गारंटर मिल गया है।”
राजीव प्रताप रूडी ने साथी सांसद निशिकांत दुबे को बताया अहंकारी, बोले- मैं उनकी 'सरकार' का हिस्सा नहीं
उन्होंने बिहार में अपनी यात्रा की चर्चा करते हुए कहा कि मुगलों से लड़ने के लिए राणा सांगा ने सभी राजपूतों को एकजुट किया था। उसी तरह वो गांव-गांव में राजपूतों को एकत्रित कर रहे हैं। इस यात्रा का मकसद है कि आने वाली लड़ाई में राजपूत समाज को मजबूत किया जाए ताकि वो गरीबों के पीछे खड़े हो सकें और बिहार के विकास में उनकी भूमिका हो सके। कोई तलवार या गोली नहीं, बल्कि पॉजिटिव नेतृत्व देने की बात है। रूडी ने फिर गारंटर वाली बात दोहराई और कहा-“हमारे यहां कोई गारंटर था नहीं, गारंटर अब आ गया है। आने वाले दिनों में आप कैमरा खुद लगाइएगा।”
नीतीश में बिहार के लोगों की आस्था हैं; सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे: रूडी
हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में भाजपा के ही नेता संजीव बालियान को हराने वाले रूडी ने बिहार के सीएम और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अध्यक्ष नीतीश कुमार को लेकर सवालों पर कहा कि नीतीश एकदम स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि उम्र के साथ थोड़ा-बहुत होता होता है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों की नीतीश कुमार में आस्था है। वो सीएम थे, सीएम हैं और आगे भी वही सीएम रहेंगे।
तेजस्वी अपने पिता जैसे नहीं, लालू जैसा नहीं बन सके तो जीत नहीं सकते: रूडी
रूडी ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर कहा कि वो अपने पिता लालू यादव जैसे नहीं हैं और अगर उनके जैसा नहीं बन सकते तो कभी जीत नहीं सकते। उन्होंने कहा कि तेजस्वी एक जाति के बड़े नेता हैं, उनकी जाति और मुसलमान का मिलाकर 30 परसेंट वोट बनता है जो बहुत बड़ा बेस वोट है। उनका 30 परसेंट सभी सीट पर सीमित पॉकेट में है, इसलिए वो 60-70 पर अटकते हैं। एनडीए की मौजूदगी पूरे राज्य में है, जिससे हम उनसे बहुत आगे रहते हैं।
प्रशांत किशोर जिस दिन अपना जाति बताने लगेंगे, बिहार के नेता बन जाएंगे: रूडी
रूडी ने जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को लेकर कहा कि जिस दिन वो अपनी जाति बताने लगेंगे, उस दिन वो बिहार के नेता बन जाएंगे। उन्होंने कहा- “यही गलती मैंने शुरू में की। जिस दिन से मैं लोगों को खुलकर बताने लगा कि मैं ठाकुर हूं, उस दिन से मेरी राजनीति सुधरने लगी। बिहार अभी भी वही हैं।”