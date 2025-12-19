राजगीर महोत्सव आज से, 3 दिन कैलाश खेर से सलमान अली तक जमाएंगे रंग

संक्षेप: बिहार के नालंदा जिले में शुक्रवार से तीन दिवसीय राजगीर महोत्सव शुरू होने जा रहा है। इसमें कई तरह की प्रदर्शनी, सांस्कृतिक आयोजन, खेल प्रतियोगिताओं और मेले का आयोजन होगा। सीएम नीतीश कुमार महोत्सव का उद्घाटन करेंगे।

बिहार पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन नालंदा का तीन दिवसीय राजगीर महोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार को होगा। पर्यटन विभाग ने गुरुवार को बताया कि इसकी सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई है। 19, 20 एवं 21 दिसंबर को मुख्य कार्यक्रम आरआईसीसी और राजगीर हॉकी मैदान के निकट खाली भूखंड में होगा। राजगीर महोत्सव में तीन दिनों तक विश्व प्रसिद्ध कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। पहले दिन मशहूर पार्श्व गायक कैलाश खैर रंग जाएंगे। दूसरे दिन बॉलीवुड सिंगर सलमान अली और तीसरे दिन गायिका भाव्या पंडित की प्रस्तुति होगी।

महोत्सव के सफल आयोजन के लिए पर्यटन विभाग तथा नालंदा प्रशासन ने तैयारियां की हैं। बेहतर विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम रहेंगे। समारोह स्थल पर अच्छी लाइटिंग, प्रचार-प्रसार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, स्टॉल, कृषि मेला, व्यंजन मेला, महिला महोत्सव, सद्भावना मार्च, तांगा तथा पालकी सज्जा, साफ-सफाई, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था की गई है।

नीतीश करेंगे उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को राजगीर महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद समेत कई बड़े लोग मौजूद रहेंगे। उद्घाटन के बाद सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत शंख ध्वनि और सर्वधर्म मंगलाचरण से होगी।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा राजगीर तीन दिनों तक विभिन्न आयोजनों से गुलजार रहेगा। ग्राम श्री, पुस्तक, व्यंजन और कृषि मेला आकर्षण का केंद्र रहेगा। महिला महोत्सव में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। दंगल के अलावा कई तरह की खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी दम दिखाएंगे।