Rajgir Result LIVE: राजगीर में मतगणना शुरू; कौशल किशोर या विश्वनाथ चौधरी में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Rajgir Assembly Seat Result LIVE 2025: नालंदा जिले की राजगीर असेंबली सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि जेडीयू के कौशल किशोर जीत दर्ज करते हैं या फिर सीपीआई-माले के विश्वनाथ चौधरी।

Rajgir Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में नालंदा जिले की राजगीर सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। जेडीयू के कौशल किशोर और सीपीआई-माले के विश्वनाथ चौधरी के बीच हार-जीत का मुकाबला है। साल 2020 के चुनाव में भी कौशल किशोर ने जीत दर्ज की थी। इस बार देखना होगा, क्या कौशल कुमार फिर से जीत दर्ज करते हैं या फिर सीपीआई माले के विश्वनाथ उन्हें हरा देते हैं।

सुबह 8.12 बजे- आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी. ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे.

सुबह 7:26 बजे- मतगणना केंद्र पर चुनाव अधिकारी और कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट पहुंच चुके हैं. सुबह 8 बजे एआरओ के टेबल पर पोस्टल बैलट की गिनती शुरू हो जाएगी. उसके साथ लगे 14 टेबल पर बारी-बारी से ईवीएम राउंड की गिनती 8.30 बजे से होगी।

मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी. ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।

राजगीर प्राचीन, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्वता वाली धरती है। राजगीर विधानसभा क्षेत्र नालंदा जिले में आता है। यह नालंदा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। राजगीर अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षित सीट है। इसमें राजगीर नगर परिषद, पावापुरी नगर पंचायत और गिरियक प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र आते हैं।

अब तक राजगीर में 16 बार चुनाव हो चुके हैं, और यह सीट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बारे में यह धारणा तोड़ती है कि यह केवल सवर्णों की पार्टी है। भाजपा ने यहां नौ बार जीत दर्ज की है, जिसमें दो बार भारतीय जनसंघ के रूप में भी शामिल है। कांग्रेस, सीपीआई और जेडीयू ने दो-दो बार और जनता पार्टी ने एक बार जीत दर्ज की है.

भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सत्यदेव नारायण आर्य राजगीर से सर्वाधिक 8 बार विधायक रहे। बाद में वे हरियाणा और त्रिपुरा के राज्यपाल बने। शुरुआती दौर में यहां कांग्रेस, लेफ्ट, जनता पार्टी और जनसंघ का मिश्रित प्रभाव रहा। इन चारों ही दलों ने दो-दो बार जीत दर्ज की। 2015 के विधानसभा चुनाव में रवि ज्योति कुमार ने सत्यदेव नारायण आर्य को हराकर पहली बार यहां जेडीयू का परचम लहराया।