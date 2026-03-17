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राजेश राम का सम्मान नहीं हुआ इसलिए वोट नहीं डाला..,कांग्रेस MLA मनोज विश्वास बोले

Mar 17, 2026 01:37 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Congress MLA Manoj Vishwas: मनोज विश्वास ने कहा है कि उनके नेता राजेश राम को सम्मान नहीं मिलने की वजह से उन्होंने वोट नहीं डालने का फैसला किया। मनोज विश्वास ने यह भी कहा कि राजेश राम ने उनसे कहा था कि वो इस चुनाव में अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। म

राजेश राम का सम्मान नहीं हुआ इसलिए वोट नहीं डाला..,कांग्रेस MLA मनोज विश्वास बोले

Congress MLA Manoj Vishwas: बिहार में हुए राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने सभी पांचों जीत पर सीट हासिल की और महागठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा है। इस चुनाव में कांग्रेस के तीन और राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक ने अपना वोट ही नहीं डाला। जिसकी वजह से महागठबंधन प्रत्याशी की हार हुई है। कांग्रेस पार्टी ने वोट नहीं डालने वाले विधायकों पर ऐक्शन लेने की बात कही है। पर भले ही पार्टी विधायकों पर ऐक्शन लेने के मूड में है लेकिन वोट नहीं डालने वाले एक कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास ने मीडिया के सामने खुलकर अपनी बात रखी है।

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मनोज विश्वास ने कहा है कि उनके नेता राजेश राम को सम्मान नहीं मिलने की वजह से उन्होंने वोट नहीं डालने का फैसला किया। मनोज विश्वास ने यह भी कहा कि राजेश राम ने उनसे कहा था कि वो इस चुनाव में अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मनोज विश्वास ने कहा कि उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की है और वो पार्टी की तरफ से लिए जाने वाले किसी भी ऐक्शन को झेलने के लिए तैयार हैं।

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फारबिसगंज से विधायक मनोज विश्वास ने कहा, 'ऐसी कोई खरीद-फरोख्त की बात नहीं है। हमलोग कोई सामान नहीं हैं कि कोई खरीद लेगा। हमलोग सम्मान के भूखे हैं। हम जिस दल से आते हैं उस दल के प्रदेश अध्यक्ष (राजेश राम) को कहीं भी शामिल नहीं किया गया। जब हमारे नेता का सम्मान नहीं हुआ तो जो नेता का आदेश होगा हमलोग वो काम करेंगे। हमारे नेता ने कहा कि आपलोग सतर्क रहें।'

मनोज विश्वास ने आगे कहा, 'हिना शहाब को प्रत्याशी बनाने की बात थी। अगर ऐसा होता तो वोट हमें सबसे ज्यादा मिलता। मगर क्या हुआ.., नॉमिनेशन से एक दिन पहले प्रत्याशी का ऐलान किया जाता है और प्रत्याशी के विरोध में हमने विरोध नहीं दिया। हमने दल के साथ गद्दारी नहीं की है। अगर हम क्रॉस वोटिंग करते तब कहा जाता कि हमने दल से गद्दारी की है। हमें प्रत्याशी पसंद नहीं था इसलिए हमनो वोट नहीं किया।'

मनोज विश्वास ने कहा कि हम पटना में ही थे। हम पटना में एक होटल में थे और मोबाइल बंद कर बैठे हुए थे। हमारे नेता का जब इस दल में सम्मान नहीं हुआ तो हमने अपने नेता से बातचीत की थी। हमारे नेता ने कहा कि आप स्वतंत्र हैं और आपको जो निर्णय लेना है आप ले सकते हैं। इसलिए हमलोगों ने फैसला लिया कि हमलोगों को वोट ही नहीं देना है। पार्टी बिल्कुल कार्रवाई कर सकती है और हम लोग इसके लिए तैयार हैं। हम तो नेता का आदेश सुन रहे हैं। नेता का आदेश था कि आप लोग स्वतंत्र हैं जो करना है करिए।'

मनोज विश्वास ने कहा कि एडी सिंह हमलोगों को पसंद नहीं थे। हमलोगों का बेस वोट क्या है...महागठबंधन का बेस वोट क्या है...ऐसे जाति के लोगों को नेता बनाइए जिसका हम वोट लेते हैं। मनोज विश्वास ने कहा कि हम सभी छह विधायकों की राजेश राम के साथ बैठक हुई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि आपको वोट करना है या नहीं करना है यह तय करने के लिए आप स्वतंत्र हैं।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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