राजेश राम ने कर दिया कांग्रेस के कुटुंबा लड़ने का ऐलान, तेजस्वी की आरजेडी का भी था सीट पर दावा

Bihar Elections: महागठबंधन में अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। इस बीच औरंगाबाद की कुटुंबा सीट पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। एक्स पर पोस्ट कर 11 नवंबर को जनता से वोट देने की अपील की है। इसी सीट पर आरजेडी ने भी दावा ठोंका था।

Bihar Chunav: बिहार चुनाव को लेकर भले ही अभी तक महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हो सका है। लेकिन बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने औरंगाबाद की कुटुंबा विधानसभा सीट से दावेदारी ठोंक दी है। राजेश राम कुटुंबा से कांग्रेस के सीटिंग विधायक भी है। आपको बता दें आरजेडी ने भी कुटुंबा सीट पर दावा ठोंका है। राजेश राम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस को वोट दें 11 नवंबर कुटुंबा आपका वोट तय करेगा,बिहार का भविष्य। इंडिया गठबंधन आ रही है, खुशियां ला रही है।

राजेश राम ने आगे लिखा कि अब वक्त आ गया है कि हमारा वोट सिर्फ सरकार नहीं, बिहार की तकदीर और तासीर तय करे। हर किसान की मेहनत का मोल मिले, हर नौजवान को रोज़गार का अवसर मिले, हर बेटी को सुरक्षा और सम्मान मिले, यही तो असली विकास है, और यही सोच कांग्रेस की है। INDIA गठबंधन आ रहा है, खुशहाली, न्याय और बराबरी का नया दौर लेकर। आज बिहार में पुकार है बदलाव की! आइए, 11 नवंबर को वोट दीजिए कांग्रेस को, ताकि आने वाली पीढ़ियां कह सकें - 'उस दिन कुटुंबा ने बिहार का भविष्य बदल दिया था'।

आपको बता दें कुटुंबा की सीट पर राजद ने भी दावेदारी ठोंकी है। चर्चा है कि पूर्व मंत्री सुरेश पासवान राजद के टिकट पर कुटुंबा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने 2010 में भी वे आरजेडी के सिंबल पर यहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन जेडीयू के ललन राम से उन्हें हार मिली थी। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले वे आरजेडी छोड़कर भाजपा में चले गए। मगर उस चुनाव में यह सीट एनडीए में जीतनराम मांझी की पार्टी हम के खाते में चली गई थी।

इससे नाराज होकर सुरेश निर्दलीय ही मैदान में उतर गए और 6640 वोट लाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। बाद में उनकी आरजेडी में वापसी हो गई। सुरेश पासवान औरंगाबाद के देव से दो बार विधायक रह चुके हैं और पूर्ववर्ती आरजेडी सरकार में मंत्री भी रहे थे।