कहीं लव लेटर तो कहीं- 'शादी रुक जाएगी सर', BRABU की परीक्षा में अजब-गजब उत्तर

संक्षेप: परीक्षकों का कहना है कि कई छात्रों ने सवाल के जवाब में बेवजह की बातें लिख दी हैं। कहीं परीक्षार्थी ने प्रेम पत्र लिख दिया है तो किसी ने लिखा है कि इस बार पास नहीं हुए तो शादी रुक जाएगी।

बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय की स्नातक सेमेस्टर-2 सत्र 2024-28 की परीक्षा में छात्रों ने अपनी कॉपियों में अजब-गजब उत्तर लिखे हैं। परीक्षकों का कहना है कि कई छात्रों ने सवाल के जवाब में बेवजह की बातें लिख दी हैं। कहीं परीक्षार्थी ने प्रेम पत्र लिख दिया है तो किसी ने लिखा है कि इस बार पास नहीं हुए तो शादी रुक जाएगी। इन कॉपियों की जांच में परीक्षक भी सिर धुन रहे हैं।

बताया गया है कि फिजिक्स विषय की कॉपी में फिजिकल फिजक्स से आए सवालों के जवाब में छात्र ने खेल-कूद के महत्व से कॉपी को भर दिया है। इसकी के साथ केमेस्ट्री और हिस्ट्री में भी अपनी मनमर्जी से छात्रों ने उत्तर लिख दिए हैं। स्नातक सेमेस्टर टू की लगभग पांच लाख कॉपियों की जांच की जानी है। वहीं, हिंदी की वैकल्पिक सवालों की श्रेणी में एक छात्र ने पद्मावत का लेखक देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को बताया है, जबकि पद्मावत के लेखक मलिक मुहम्मद जायसी हैं। शिक्षकों का कहना है कि कई छात्र जिनका ऑनर्स विषय हिंदी नहीं है और वैकल्पिक विषय के तौर पर हिंदी विषय लिया है, उनकी कॉपियों में इस तरह की गलती ज्यादा हैं। हिंदी के अलावा अन्य विषयों में भी छात्रों ने परीक्षकों को हैरान करने वाले उत्तर लिख दिए हैं।

सर, इस बार पास नहीं किए तो शादी नहीं होगी... एक परीक्षक ने बताया कि एक छात्र ने कॉपी में लिखा था कि अगर इस बार पास नहीं किए तो उसकी शादी नहीं होगी। इसलिए उसकी भूल-चूक को नजरअंदाज करते हुए उसे पास करा दिया जाए। छात्र ने लिखा था कि उसकी उम्र काफी हो गई है और इससे पहले भी वह स्नातक में प्रमोट ही हुआ था। लड़की वाले शादी की मुर्हूत निकालने वाले हैं सिर्फ उसके रिजल्ट का इंतजार है। रिजल्ट बढ़िया रहा तो इसी लगन में शहनाई बज जाएगी।