अररिया-दरभंगा से राजधानी एक्सप्रेस की मांग तेज, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भी प्रस्ताव

संक्षेप: बिहार के अररिया और दरभंगा होते हुए नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग तेज हो गई है। यात्री संगठनों की ओर से प्रस्ताव दिया गया है कि अगर इस रूट पर राजधानी नहीं तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई जाए।

बिहार में अररिया, फारबिसगंज और दरभंगा के रास्ते पूर्वोत्तर भारत से दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। विभिन्न रेल यात्री संगठनों एवं राजनीतिक दलों के नेता, व्यावसायिक, सामाजिक, स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा भी डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी होते हुए नई दिल्ली के बीच चलने वाली 3 विभिन्न राजधानी एक्सप्रेसों में से किसी एक का मार्ग परिवर्तन कर इसे वाया सिलीगुड़ी-ठाकुरगंज-अररिया-फारबिसगंज-दरभंगा होते हुए चलाए जाने की प्रबल मांग की जा रही है। यात्री संगठनों का कहना है कि अगर राजधानी एक्सप्रेस चलाने में दिक्कत है तो इस रूट पर आधुनिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई जाए।

वर्तमान में डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी होते हुए कटिहार के रास्ते 3 राजधानी एक्सप्रेस चलती हैं। परंतु ये सभी अपनी कुल क्षमता के शत प्रतिशत उपयोगिता के साथ चल रही हैं। इनमें अग्रिम आरक्षण प्राप्त करने वालों को हमेशा वेटिंग टिकट ही मिल पाता है। स्थानीय सांसद एवं पूर्व मध्य रेलवे की रेल सलाहकार समिति के प्रतिनिधि दिलेश्वर कामत ने सीमांचल से गुजरने वालीं 3 राजधानी एक्सप्रेस में से किसी भी एक को सप्ताह में 1 दिन मार्ग परिवर्तित करते हुए अररिया-दरभंगा रूट से चलाने का प्रस्ताव दिया है।

इंडो-नेपाल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेल यूजर्स के सदस्य विनोद सरावगी का कहना है कि यदि वर्तमान में कटिहार के रास्ते चल रही राजधानी एक्सप्रेसों के मार्ग परिवर्तित किए जाने में किसी तरह की कोई तकनीकी अड़चन है, तो द्विसाप्ताहिक के रूप में एक नई राजधानी एक्सप्रेस जो डिब्रूगढ़ से खुलकर गुवाहाटी- कामाख्या-ग्वालपाड़ा-अलीपुरद्वार-बिनागुड़ी-सिलीगुड़ी-ठाकुरगंज-अररिया-फारबिसगंज-दरभंगा -समस्तीपुर होते हुए नई दिल्ली तक परिचालित की जा सकती है। जो रेलवे के साथ-साथ यात्रियों के लिए भी काफी सुविधाजनक होगी।

उन्होंने कहा कि सीमावर्ती नेपाल के साथ-साथ जोगबनी, फारबिसगंज, अररिया के यात्रियों को राजधानी एक्सप्रेस पकड़ने के लिए कटिहार जाना पड़ता है। इससे असुविधा के साथ-साथ ज्यादा समय लगता है। उन्होंने कहा कि आगामी फरवरी में संसद में पेश होने वाले आम बजट में अगर अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह, सुपौल सांसद दिलेश्वर कामत, दरभंगा सांसद गोपालजी ठाकुर, झंझारपुर सांसद रामप्रीत मंडल, समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी संयुक्त रूप से इस मांग को उठाएं तो सफलता मिल सकती है।

बिहार डेली पैसेंजर्स एसोसिएशन की केंद्रीय समिति के सदस्य बछराज राखेचा ने कहा कि राजधानी एक्सप्रेस चलने से क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ सीमावर्ती इलाकों को एक नई पहचान भी मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई की रेल प्रशासन शीघ्र ही इस महत्वाकांक्षी मांग को अमलीजामा पहनाएगा।

अयोध्या-सीतामढ़ी से जोड़ने का भी प्रस्ताव रेल यात्री संघ के सदस्य चंदन भगत ने कहा कि इस स्थिति में यदि एक द्विसाप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेस नवनिर्मित ठाकुरगंज- अररिया रेल मार्ग से फारबिसगंज-सरायगढ़ के रास्ते दरभंगा- सीतामढ़ी-गोरखपुर-अयोध्या धाम-लखनऊ के रास्ते होते हुए चलाई जाए तो तो यह कामाख्या सहित भारत के कई धार्मिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों को भी जोड़ेगी।