Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRajdhani Express or Vande Bharat Sleeper train demand from Araria Darbhanga
अररिया-दरभंगा से राजधानी एक्सप्रेस की मांग तेज, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भी प्रस्ताव

अररिया-दरभंगा से राजधानी एक्सप्रेस की मांग तेज, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भी प्रस्ताव

संक्षेप:

बिहार के अररिया और दरभंगा होते हुए नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग तेज हो गई है। यात्री संगठनों की ओर से प्रस्ताव दिया गया है कि अगर इस रूट पर राजधानी नहीं तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई जाए।

Jan 28, 2026 04:58 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, फारबिसगंज (अररिया)
share Share
Follow Us on

बिहार में अररिया, फारबिसगंज और दरभंगा के रास्ते पूर्वोत्तर भारत से दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। विभिन्न रेल यात्री संगठनों एवं राजनीतिक दलों के नेता, व्यावसायिक, सामाजिक, स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा भी डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी होते हुए नई दिल्ली के बीच चलने वाली 3 विभिन्न राजधानी एक्सप्रेसों में से किसी एक का मार्ग परिवर्तन कर इसे वाया सिलीगुड़ी-ठाकुरगंज-अररिया-फारबिसगंज-दरभंगा होते हुए चलाए जाने की प्रबल मांग की जा रही है। यात्री संगठनों का कहना है कि अगर राजधानी एक्सप्रेस चलाने में दिक्कत है तो इस रूट पर आधुनिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई जाए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वर्तमान में डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी होते हुए कटिहार के रास्ते 3 राजधानी एक्सप्रेस चलती हैं। परंतु ये सभी अपनी कुल क्षमता के शत प्रतिशत उपयोगिता के साथ चल रही हैं। इनमें अग्रिम आरक्षण प्राप्त करने वालों को हमेशा वेटिंग टिकट ही मिल पाता है। स्थानीय सांसद एवं पूर्व मध्य रेलवे की रेल सलाहकार समिति के प्रतिनिधि दिलेश्वर कामत ने सीमांचल से गुजरने वालीं 3 राजधानी एक्सप्रेस में से किसी भी एक को सप्ताह में 1 दिन मार्ग परिवर्तित करते हुए अररिया-दरभंगा रूट से चलाने का प्रस्ताव दिया है।

इंडो-नेपाल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेल यूजर्स के सदस्य विनोद सरावगी का कहना है कि यदि वर्तमान में कटिहार के रास्ते चल रही राजधानी एक्सप्रेसों के मार्ग परिवर्तित किए जाने में किसी तरह की कोई तकनीकी अड़चन है, तो द्विसाप्ताहिक के रूप में एक नई राजधानी एक्सप्रेस जो डिब्रूगढ़ से खुलकर गुवाहाटी- कामाख्या-ग्वालपाड़ा-अलीपुरद्वार-बिनागुड़ी-सिलीगुड़ी-ठाकुरगंज-अररिया-फारबिसगंज-दरभंगा -समस्तीपुर होते हुए नई दिल्ली तक परिचालित की जा सकती है। जो रेलवे के साथ-साथ यात्रियों के लिए भी काफी सुविधाजनक होगी।

उन्होंने कहा कि सीमावर्ती नेपाल के साथ-साथ जोगबनी, फारबिसगंज, अररिया के यात्रियों को राजधानी एक्सप्रेस पकड़ने के लिए कटिहार जाना पड़ता है। इससे असुविधा के साथ-साथ ज्यादा समय लगता है। उन्होंने कहा कि आगामी फरवरी में संसद में पेश होने वाले आम बजट में अगर अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह, सुपौल सांसद दिलेश्वर कामत, दरभंगा सांसद गोपालजी ठाकुर, झंझारपुर सांसद रामप्रीत मंडल, समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी संयुक्त रूप से इस मांग को उठाएं तो सफलता मिल सकती है।

ये भी पढ़ें:बिहार से गुजरेगी लेकिन रुकेगी नहीं, वंदे भारत स्लीपर का सीमांचल में ठहराव नहीं

बिहार डेली पैसेंजर्स एसोसिएशन की केंद्रीय समिति के सदस्य बछराज राखेचा ने कहा कि राजधानी एक्सप्रेस चलने से क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ सीमावर्ती इलाकों को एक नई पहचान भी मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई की रेल प्रशासन शीघ्र ही इस महत्वाकांक्षी मांग को अमलीजामा पहनाएगा।

अयोध्या-सीतामढ़ी से जोड़ने का भी प्रस्ताव

रेल यात्री संघ के सदस्य चंदन भगत ने कहा कि इस स्थिति में यदि एक द्विसाप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेस नवनिर्मित ठाकुरगंज- अररिया रेल मार्ग से फारबिसगंज-सरायगढ़ के रास्ते दरभंगा- सीतामढ़ी-गोरखपुर-अयोध्या धाम-लखनऊ के रास्ते होते हुए चलाई जाए तो तो यह कामाख्या सहित भारत के कई धार्मिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों को भी जोड़ेगी।

राजधानी नहीं, तो वंदे भारत स्लीपर चलाएं

रेलवे कम्यूटर्स फोरम के सदस्य राकेश रौशन कहते हैं कि यदि राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन संभव नहीं है तो इस रूट पर वंदे भारत स्लीपर जैसी एक प्रीमियम ट्रेन चलाई जाए। वंदे भारत स्लीपर हर दृष्टिकोण से राजधानी एक्सप्रेस से भी उन्नत टेक्नोलॉजी से बनी हुई और अत्यंत सुविधाजनक ट्रेन है। इससे यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा साथ ही क्षेत्र का विकास भी होगा।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Rajdhani Express Vande Bharat Express Train अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।