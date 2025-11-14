Rajauli Result LIVE: रजौली सीट नतीजा, राजद की पिंकी भारती को हरा पाएंगे चिराग के विमल राजबंशी?
संक्षेप: Rajauli Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में रजौली सीट पर राजद की पिंकी भारती और LJPRV के विमल राजबंशी के बीच हार-जीत की लड़ाई है। रजौली के चुनाव परिणाम के लिए आज काउंटिंग हो रही है।
Rajauli Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में नवादा जिले की रजौली सीट पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो रही है। रजौली सीट पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की पिंकी भारती और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के विमल राजबंशी के बीच हार-जीत का मुकाबला है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को रजौली सीट पर मतदान हुआ। आज नतीजे आ रहे हैं। राजौली सीट वर्तमान राजद का गढ़ मानी जाती है। 2010 के चुनाव में बीजेपी के कन्हैया कुमार ने 51,020 वोटों के साथ जीत हासिल की, 14,090 वोटों के अंतर से आरजेडी के प्रकाश वीर को हराया। हालांकि 2015 में महागठबंधन की लहर पर आरजेडी के प्रकाश वीर ने 70,549 वोट (45.81%) पाकर 4,615 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। 2020 के चुनाव में आरजेडी के प्रकाश वीर ने फिर 69,984 वोट (41.72%) हासिल कर 12,593 वोटों के अंतर से कन्हैया कुमार (बीजेपी) को हराया। लेकिन इस बार राजद ने जदूय छोड़कर आईं पिंकी भारती को टिकट दिया है। वहीं एनडीए की तरफ से ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के पास गई है। प्रकाश वीर (आरजेडी से 2020 विजेता) ने 2025 से पहले जनशक्ति जनता दल (तेज प्रताप यादव के नेतृत्व में) जॉइन कर लिया।
राजौली क्षेत्र बिहार विधानसभा का हिस्सा 1951 से है, लेकिन एससी आरक्षण 2008 के परिसीमन के बाद मजबूत हुआ, जब यह नवादा जिले के ग्रामीण ब्लॉकों को कवर करने लगा। यह सीट हमेशा से प्रतिस्पर्धी रही है, जहां राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस), जनता दल (जदयू) और स्वतंत्र उम्मीदवार प्रभावी रहे।