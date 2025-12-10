Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsRajaswa Karamchari in West Champaran dismissed from job who took Rs 5000 bribe
5000 रुपये की रिश्वत भारी पड़ गई, पश्चिम चंपारण में राजस्व कर्मी नौकरी से बर्खास्त

बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में 5000 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़े गए राजस्व कर्मी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। एक अन्य कर्मी को फर्जी रसीद काटने और धांधली के मामल में बर्खास्त किया गया है।

Dec 10, 2025 01:37 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, ठकराहा (बेतिया)
बिहार के पश्चिम चंपारण के डीएम ने भ्रष्टाचार और सरकारी कामकाज में फर्जीवाड़े के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। डीएम धर्मेंद्र कुमार ने ठकराहा में तैनात राजस्व कर्मचारी जगई राम को रामनगर अंचल में रिश्वतखोरी मामले तथा पिपरासी अंचल में तैनात राजस्व कमर्चारी अब्दुल समद को बगहा-1 अंचल में राजस्व कार्य एवं कागजात में छेड़छाड़, फर्जीवाड़े के केस में बर्खास्त कर दिया है। दोनों राजस्व कर्मी की नौकरी चली गई है।

निगरानी की टीम ने राजस्व कर्मचारी जगई राम को 5 हजार रुपये रिश्वत लेते 1 नवंबर 2017 को रामनगर अंचल में गिरफ्तार किया था। आरोप है रामनगर के महुई नीवासी रविकेश पांडेय से जमीन की रसीद काटने के लिए 10 हजार रुपये की मांग की थी।

विभागीय जांच में जगई राम ने तर्क दिया था कि उन्होंने गिरफ्तारी से एक दिन पहले 31.10.2017 ही रसीद काट दिया था और लिया गया पैसा लगान राशि का बकाया रकम था। लेकिन जांच में यह झूठ पकड़ा गया क्योंकि उस तारीख को शिकायतकर्ता पटना स्थित निगरानी कार्यालय में मौजूद थे। वह रसीद कटवाने अंचल कार्यालय कैसे आ सकता था? सुनवाई उपरांत में निर्णय में डीएम ने इसे सरकारी सेवा के अयोग्य मानते हुए बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई।

दूसरे मामले में वर्तमान में पिपरासी में तैनात राजस्व कर्मचारी अब्दुल समद अंसारी ने बगहा एक अंचल में कार्यकाल में 52 साल की रसीद एक साथ काट दी थी। इसके अलावा सरकारी रिकॉर्ड फाड़ने, जमाबंदी में फर्जीवाड़ा के आरोप भी उनपर लगे। मामला पेचीदा और गंभीर था।

उन पर बगहा-1 में पदस्थापना के दौरान सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ के कई आरोप सुनवाई में साबित हो गए। इसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। इस कार्रवाई से जिले के अन्य सरकारी कर्मियों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि पुराने मामलों में भी किसी भी भ्रष्ट अधिकारी या कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा।

