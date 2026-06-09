कपड़े बदलने के बहाने अंदर गई दुल्हन और फिर...; बिहार में बारात के साथ हो गया बहुत बड़ा खेला
Bihar Crime News : गया जी के बेलागंज में राजस्थान के एक युवक को शादी का झांसा देकर बुलाया गया। हिंदू रीति-रिवाज से शादी के तुरंत बाद दुल्हन गहने और पैसे लेकर फरार हो गई।
Bihar Crime News : बिहार के गया जी जिले से धोखाधड़ी और 'लुटेरी दुल्हन' का एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग है। यहाँ बेलागंज थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर राजस्थान के एक युवक और उसके पूरे परिवार को बुलाकर लाखों रुपये और जेवर लूट लिए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि हिंदू रीति-रिवाज से शादी की सारी रस्में पूरी हुईं, सिंदूरदान हुआ, लेकिन इसके ठीक बाद दुल्हन अपने परिवार के साथ गहने और कैश लेकर रफूचक्कर हो गई। पीड़ित दूल्हा गणेश साव ने अब बेलागंज थाने में लिखित आवेदन देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। इस अनोखी लूट की घटना के बाद से पूरे इलाके में यह मामला चर्चा में बना हुआ है।
दरियापुर गांव में गुपचुप तरीके से रचाई गई थी शादी
पीड़ित परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक, दूल्हा गणेश साव और उसका परिवार शादी के लिए राजस्थान से दो गाड़ियों में सवार होकर बेलागंज के दरियापुर गांव आया था। यहाँ गांव में बेहद गुपचुप तरीके से शादी का पूरा तामझाम तैयार किया गया था। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गणेश की शादी 'लक्ष्मी' नाम की लड़की से करा दी गई। शादी संपन्न होने के बाद विदाई की तैयारी चल रही थी, तभी दुल्हन लक्ष्मी ने कहा कि वह कपड़े बदलकर आती है। कपड़े बदलने के बहाने वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर के अंदर गई और फिर पीछे के रास्ते से सोने-चांदी के गहने और शादी के लिए दिए गए पैसे समेटकर फरार हो गई।
बाहर इंतजार करता रह गया दूल्हे का परिवार
दुल्हन के अंदर जाने के बाद काफी देर तक जब कोई वापस नहीं लौटा, तो बाहर इंतजार कर रहे दूल्हे और उसके रिश्तेदारों को शक हुआ। जब उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा तो वहां सन्नाटा पसरा था और लड़की पक्ष के सभी लोग गायब थे। ठगी का अहसास होते ही दूल्हे के पैरों तले जमीन खिसक गई। हैरान करने वाली बात यह भी है कि जल्दबाजी और किसी बिचौलिए के चक्कर में हुई इस शादी में लड़के वालों को लड़की के पिता का असली नाम तक नहीं मालूम था। बेलागंज थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित दूल्हे के आवेदन पर जांच शुरू कर दी है और लुटेरी दुल्हन और उसके गिरोह की तलाश में जगह-जगह छापेमारी कर रही है।
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