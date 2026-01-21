Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRaj Thackeray MNS leader warns Nitish Government threaten not to allow Bihar Bhawan in Mumbai
मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने देंगे; राज ठाकरे की मनसे के नेता की नीतीश सरकार को धमकी

मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने देंगे; राज ठाकरे की मनसे के नेता की नीतीश सरकार को धमकी

संक्षेप:

राज ठाकरे की पार्टी मनसे के नेता ने नीतीश सरकार को धमकी भरी चेतावनी देते हुए कहा कि वे मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने देंगे। दरअसल, दिल्ली की तर्ज पर मुंबई में बिहार भवन का निर्माण किया जाना है, जिसकी मंजूरी नीतीश सरकार ने पिछले दिनों दी थी।

Jan 21, 2026 06:06 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
share Share
Follow Us on

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बनाए जाने वाले बिहार भवन को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के एक नेता ने नीतीश सरकार को धमकी दी है कि जब तक मनसे है, मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने दिया जाएगा। मनसे के कॉर्पोरेटर ने यशवंत किलेदार ने कहा कि महाराष्ट्र पहले से कई समस्याओं से जूझ रहा है। इसके बावजूद करोड़ों की राशि मुंबई में बिहार भवन बनाने पर खर्च कर दी जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल, नीतीश सरकार द्वारा हाल ही में दिल्ली की तर्ज पर मुंबई में बिहार भवन बनाने का फैसला लिया था। इसके लिए नीतीश कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया गया था। लगभग 314 करोड़ रुपये की लागत से मुंबई के एलफिंस्टन एस्टेट में बिहार भवन का निर्माण किया जाएगा। इसमें कैंसर का इलाज कराने मुबंई आने वाले बिहार के मरीजों को ठहरने की विशेष सुविधा मिलेगी। इसका निर्माण जल्द शुरू होने की संभावना है।

राज ठाकरे की पार्टी के कॉर्पोरेटर (नगर सेवक) किलेदार ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र में कई मुद्दे हैं, किसान चिंतित हैं, स्कूली शिक्षा महंगी हो गई है, महंगाई और बेरोजगारी है। इन पर ध्यान देने की बजाय मुंबई में 314 करोड़ रुपये बिहार भवन बनाने में खर्च किए जाएंगे। उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें कैंसर के मरीजों पर पैसा खर्च करना है तो अपने बिहार में ही ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाती है।

ये भी पढ़ें:30 मंजिला होगा मुंबई में बनने वाला बिहार भवन, मरीजों के लिए होंगे खास इंतजाम

बता दें कि राज ठाकरे की पार्टी मराठी लोगों के अधिकारों के लिए अपनी राजनीति करता है। मनसे के कार्यकर्ताओं का अक्सर मुंबई समेत महाराष्ट्र के अन्य शहरों में रहकर काम करने वाले उत्तर भारतीय लोगों के साथ टकराव होता रहा है। मनसे कार्यकर्ता कई बार बिहार समेत उत्तर भारतीय लोगों के साथ हिंसक रूख भी अपना चुके हैं।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Nitish Government Raj Thackeray Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।