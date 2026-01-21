मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने देंगे; राज ठाकरे की मनसे के नेता की नीतीश सरकार को धमकी

संक्षेप: राज ठाकरे की पार्टी मनसे के नेता ने नीतीश सरकार को धमकी भरी चेतावनी देते हुए कहा कि वे मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने देंगे। दरअसल, दिल्ली की तर्ज पर मुंबई में बिहार भवन का निर्माण किया जाना है, जिसकी मंजूरी नीतीश सरकार ने पिछले दिनों दी थी।

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बनाए जाने वाले बिहार भवन को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के एक नेता ने नीतीश सरकार को धमकी दी है कि जब तक मनसे है, मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने दिया जाएगा। मनसे के कॉर्पोरेटर ने यशवंत किलेदार ने कहा कि महाराष्ट्र पहले से कई समस्याओं से जूझ रहा है। इसके बावजूद करोड़ों की राशि मुंबई में बिहार भवन बनाने पर खर्च कर दी जाएगी।

दरअसल, नीतीश सरकार द्वारा हाल ही में दिल्ली की तर्ज पर मुंबई में बिहार भवन बनाने का फैसला लिया था। इसके लिए नीतीश कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया गया था। लगभग 314 करोड़ रुपये की लागत से मुंबई के एलफिंस्टन एस्टेट में बिहार भवन का निर्माण किया जाएगा। इसमें कैंसर का इलाज कराने मुबंई आने वाले बिहार के मरीजों को ठहरने की विशेष सुविधा मिलेगी। इसका निर्माण जल्द शुरू होने की संभावना है।

राज ठाकरे की पार्टी के कॉर्पोरेटर (नगर सेवक) किलेदार ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र में कई मुद्दे हैं, किसान चिंतित हैं, स्कूली शिक्षा महंगी हो गई है, महंगाई और बेरोजगारी है। इन पर ध्यान देने की बजाय मुंबई में 314 करोड़ रुपये बिहार भवन बनाने में खर्च किए जाएंगे। उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें कैंसर के मरीजों पर पैसा खर्च करना है तो अपने बिहार में ही ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाती है।

बता दें कि राज ठाकरे की पार्टी मराठी लोगों के अधिकारों के लिए अपनी राजनीति करता है। मनसे के कार्यकर्ताओं का अक्सर मुंबई समेत महाराष्ट्र के अन्य शहरों में रहकर काम करने वाले उत्तर भारतीय लोगों के साथ टकराव होता रहा है। मनसे कार्यकर्ता कई बार बिहार समेत उत्तर भारतीय लोगों के साथ हिंसक रूख भी अपना चुके हैं।