राजकुमार राय मर्डर में राजनीतिक साजिश या जमीन विवाद? पटना, राघोपुर के 6 लोगों पर केस

पटना में जमीन कारोबारी और आरजेडी के नेता रहे राजकुमार राय उर्फ आल्हा यादव की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। इनमें 4 पटना और दो राघोपुर के रहने वाले हैं।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 11 Sep 2025 06:13 PM
बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता रहे राजकुमार राय की हत्या के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ नामजद और अन्य अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। नामजद आरोपियों में 4 पटना और दो राघोपुर (वैशाली) के रहने वाले हैं। मृतक राजकुमार राय उर्फ आल्हा यादव की पत्नी की शिकायत पर पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। राजकुमार की बुधवार रात चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र स्थित घर के पास गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जमीन विवाद और राजनीतिक साजिश के एंगल से जांच कर रही है।

राजकुमार राय जमीन कारोबारी और राजनेता थे। वे राघोपुर विधानसभा सीट से आगामी चुनाव में निर्दलीय लड़ने की तैयारी कर रहे थे। वे लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय भी थे। पूर्व में भी वह राघोपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। इस सीट से अभी आरजेडी नेता एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक हैं।

पटना के चित्रगुप्त नगर थानाध्यक्ष को दिए आवेदन में सजलपति देवी ने कहा कि उनके पति राजकुमार राय बुधवार रात करीब 9 बजे रोजाना की तरह मुन्नाचक स्थित अपने घर पर आ रहे थे। तभी पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने कार से उतर रहे राजकुमार पर फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद वह बगल के रेस्टोरेंट के अंदर जान बचाने के लिए भागने लगे। अपराधियों ने उनका पीछा कर वहां पर गोलियों की बौछार कर दी और वहां से भागने लगे। इसके बाद राजकुमार की पत्नी दौड़कर वहां पहुंची।

राजकुमार की पत्नी ने इन पर लगाया आरोप

पत्नी ने पटना के मुन्नाचक (चित्रगुप्त नगर) के रहने वाले रवि कुमार, मुन्ना कुमार, दीपक महतो, अशोक शाह के अलावा वैशाली जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के मलिकपुर के निवासी जयकांत राय और सुरेंद्र राय पर राजकुमार राय की हत्या का आरोप लगाया है।

राघोपुर में पुलिस की छापेमारी

दूसरी ओर, पुलिस को आशंका है कि वारदात को अंजाम देने के लिए अपराधी राघोपुर से आए थे। पुलिस की टीम राघोपुर में छापेमारी कर रही है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है।