Raj Ballabh controversial statement on Tejashwi wife compared Rajshri to a Jersey cow, RJD fumed तेजस्वी की पत्नी पर राजबल्लभ का विवादित बयान; राजश्री की तुलना जर्सी गाय से की, आरजेडी तमतमाई, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRaj Ballabh controversial statement on Tejashwi wife compared Rajshri to a Jersey cow, RJD fumed

तेजस्वी की पत्नी पर राजबल्लभ का विवादित बयान; राजश्री की तुलना जर्सी गाय से की, आरजेडी तमतमाई

रेप केस में बरी हुए नवादा के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उनकी पत्नी राजश्री की तुलना जर्सी गाय से कर दी। उन्होने कहा कि वोट लेने के लिए तेजस्वी जाति की बात करते हैं। लेकिन शादी तो किसी और जाति में की। क्या जरूरत थी हरियाणा-पंजाब से लाने की, कोई जर्सी गाय लाए हैं।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, नवादाSun, 7 Sep 2025 05:16 PM
share Share
Follow Us on
तेजस्वी की पत्नी पर राजबल्लभ का विवादित बयान; राजश्री की तुलना जर्सी गाय से की, आरजेडी तमतमाई

नाबालिग से रेप केस में बरी हुए नवादा से पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव ने विवादित बयान देते हुए तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होने कहा कि 'वोट लेने के लिए तेजस्वी यादव जाति की बात करते हैं। लेकिन शादी तो किसी और जाति में की।''अगर किसी यादव की बेटी से तेजस्वी ने शादी की होती तो यादव समाज की किसी लड़की का भला होता। क्या जरूरत थी हरियाणा-पंजाब से लाने की, कोई जर्सी गाय लाए हैं। राजबल्लभ के इस बयान के बाद से आरजेडी भी तमतमाई हुई है।

राजद नेता कौशल यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए राजबल्लभ के बयान को शर्मनाक बताया और कहा कि वो आस्तीन के सांप हैं। जो लालू यादव की छाया में बढ़ें, अब उन्हीं की बहू के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। राजबल्लभ के बयान के विरोध में नवादा में राजद कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। राजद जिला अध्यक्ष रेनू सिंह ने कहा कि महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:नवादा के कौशल और पूर्णिमा यादव राजद में शामिल, राजबल्लभ को नसीहत दे गए तेजस्वी
ये भी पढ़ें:रेप केस में पूर्व RJD विधायक राजबल्लभ यादव HC से बरी, बिहार चुनाव से पहले राहत

आपको बता दें हाल ही में आरजेडी में शामिल हुए कौशल यादव नवादा के हिसुआ से 2005 और 2010 में जेडीयू के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। कौशल यादव की भी छवि बाहुबली की रही है। उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव भी हिसुआ से विधायक रह चुकी हैं। यादव समाज में उनकी गहरी पकड़ मानी जाती है।

दरअसल जेल से निकलने के बाद से राजबल्लभ यादव ने राजद से दूरी बना ली है। साल 2020 में आरजेडी के टिकट पर नवादा से विधायक चुनी गईं राजबल्लभ की पत्नी विभा देवी 22 अगस्त को गयाजी में मोदी की रैली में मंच पर नजर आई थीं। जिसके बाद से उनके बीजेपी और जेडीयू के साथ जाने की अटकलें तेज हो गई हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार में पीएम मोदी के मंच पर दिखे 2 राजद विधायक, JDU या BJP में जाने की अटकलें
ये भी पढ़ें:PM के मंच पर क्यों नहीं दिखते नीतीश; तेजस्वी का एनडीए से सवाल

वहीं राजबल्लभ कभी लालू यादव के खास हुआ करते थे, वो नवादा से तीन बार विधायक भी रहे हैं। साल 2015 में नाबालिग से रेप के आरोप में राजबल्लभ को उम्रकैद की सजा हुई थी। इसी साल 14 अगस्त को हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में राजबल्लभ और 5 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था।