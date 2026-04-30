Bihar Weather: बिहार में अगले तीन घंटे भारी, यहां बारिश-वज्रपात और तेज हवाएं चलेंगी; आगे कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather: मौसम विभाग के मुताबिक, सूबे में तीन मई तक अलग-अलग जगहों पर आंधी-पानी के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भागों के कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने, तेज हवा चलने और छिटपुट वर्षा से मौसम सामान्य बना रहेगा।

Bihar Weather: बिहार के 22 जिलों में बुधवार को आंधी और बारिश से भीषण तपिश से राहत मिली। हालांकि तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही भी मचाई। आम, लीची और मूंग एवं मक्के की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कई जगह पेड़ गिर गए और बिजली आपूर्ति बाधित रही। हालांकि, बिहार में मौसम बदलने के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरुर मिली है लेकिन कुछ जिलों में तबाही भी हुई है। बिहार में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा।

मौसम विभाग के मुताबिक, सूबे में तीन मई तक अलग-अलग जगहों पर आंधी-पानी के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भागों के कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने, तेज हवा चलने और छिटपुट वर्षा से मौसम सामान्य बना रहेगा। उत्तर बिहार के 18 जिलों के अलग-अलग स्थानों पर तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है।

अगले तीन घंटे भारी मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, जमुई, नालंदा, रोहतास और शेखपुरा जिले के कुछ भागों में अगले एक से तीन घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघगर्जन, वज्रपात तथा बारिश के साथ-साथ तेज गति से हवाएं चल सकती हैं। हवा की गति 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है।

मुजफ्फरपुर में आज और कल भी बारिश के आसार जिले के तापमान में बुधवार को तेजी से गिरावट आई। देर शाम आंधी-बारिश से अधिकतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इससे लोगों को तपिश से तो राहत मिली, लेकिन आंधी से पेड़ गिरने के कारण आवागमन बाधित हो गया। वहीं, बिजली घंटों गुल रही, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं, कई जगह ओएचई तार टूटने से देर रात तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा।

पूसा स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉ. ए. सत्तार ने बताया कि 30 अप्रैल और एक मई को भी बारिश होने की संभावना है। इसका असर जिले के 16 में से कम से कम नौ प्रखंडों में रह सकता है, जो खरीफ बीज की बुआई में लाभदायक साबित होगा। इधर, बुधवार को अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान भी घटकर महज 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

भागलपुर में सुहाना मौसम पूर्वी भारत पर बने कम दबाव का क्षेत्र के कारण जिले का मौसम बुधवार को भी खुशनुमा रहा। दिनभर बादलों की आवाजाही के कारण लोगों को जहां तेज धूप से राहत मिली। वहीं नमीयुक्त तेज पूर्वा हवा से लोगों को भीषण गर्मी का अहसास नहीं हुआ। शाम छह बजे आसमान में काले घने बादल छा गए और 30 से 40 किमी प्रतिघंटा की गति से आंधी चलने लगी। इसके साथ ही करीब एक घंटे तक बारिश हुई।