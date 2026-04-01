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Bihar Weather: बिहार में अप्रैल में भी रहेगा बारिश का दौर, इस दिन वज्रपात और तेज हवाएं भी चलेंगी; मौसम का हाल

Apr 01, 2026 07:54 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Weather: मौसम विभाग के मुताबिक, दो दिनों के लिए मौसम शुष्क रजूरर रह सकता है लेकिन इसके बाद एक बार फिर बारिश का दौर लौटेगा। 04 अप्रैल को कैमूर, बक्सर औऱ रोहतास में एक बार फिर बारिश हो सकती है।

Bihar Weather: बिहार में अप्रैल में भी रहेगा बारिश का दौर, इस दिन वज्रपात और तेज हवाएं भी चलेंगी; मौसम का हाल

Bihar Weather: बिहार में मार्च के बाद अब अप्रैल के महीने भी मौसम लोगों को चौंका सकता है। मौसम विभाग ने मौसम पूर्वानुमान में बताया है कि अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 1 अप्रैल को बिहार के कैमूर, बक्सर, और रोहतास जिलों में एक या दो स्थानों पर बारिश की संभावना है। हालांकि, इसके बाद 02 और 03 अप्रैल को लोगों को बारिश से राहत की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक, दो दिनों के लिए मौसम शुष्क रजूरर रह सकता है लेकिन इसके बाद एक बार फिर बारिश का दौर लौटेगा। 04 अप्रैल को कैमूर, बक्सर औऱ रोहतास में एक बार फिर बारिश हो सकती है।

इसके अलावा 05 अप्रैल को बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, अरवल और औरंगाबाद जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। 06 अप्रैल को पूरे बिहार में अलग-अलग स्थानों पर बारिश का अनुमान जताया गया है। इस दिन बिहार के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात के साथ 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

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भागलपुर में कैसा है मौसम

भागलपुर जिले मेंदिन में मंगलवार को गर्मी का सितम रहा, लेकिन देर रात आई आंधी ने पूर्वानुमान को सही ठहरा दिया। देर रात आई आंधी शहर की बिजली आधे घंटे तर ठप रही। वहीं सड़कों पर धूल उड़ने और अंधेरा होने से आवागमन भी प्रभावित हुआ। इससे पहले दिन में तपिश बढ़ी तो गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए।

भारतीय मौसम विभाग के अनुमानों की मानें तो अगले दो दिनों में न केवल गर्मी का सितम और बढ़ जाएगा, बल्कि रात में भी गर्मी लोगों के पसीने छुड़ाएगी। बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो इस दौरान जहां दिन का पारा 1.1 डिग्री सेल्सियस तो रात का पारा 1.4 डिग्री सेल्सियस उछल गया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य तापमान से 2.4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य तापमान से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।

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बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के मौसम वैज्ञानिक डॉ. बीरेंद्र कुमार ने बताया कि बुधवार से लेकर पांच अप्रैल तक आसमान साफ रहेगा। इस दौरान दिन एवं रात के तापमान में दिन-ब-दिन वृद्धि होगी तो तीन अप्रैल को दिन का पारा 35.0 डिग्री सेल्सियस तो रात का पारा 23.0 डिग्री सेल्सियस के पार होगा। जबकि छह अप्रैल को हल्की बारिश या बूंदाबांदी होगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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