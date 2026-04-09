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बिहार में बारिश, वज्रपात और आंधी का दौर जारी, कब से बढ़ेगा तामपान; जानिए मौसम का हाल

Apr 09, 2026 06:23 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
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मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार तक पटना समेत अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, बांका और भागलपुर में दिन का तापमान 30-36 डिग्री के बीच रहने की संभावना है।

बिहार में बारिश, वज्रपात और आंधी का दौर जारी, कब से बढ़ेगा तामपान; जानिए मौसम का हाल

पटना समेत पूरे बिहार में आज बारिश और वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के अधिकतर भागों में बादल छाए रहने के साथ 50 किमी प्रतिघंटे की गति से हवा चलने की आशंका है। शुक्रवार तक राज्य के अनेक भागों में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। इसके बाद 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के आसार हैं। इससे पहले मंगलवार को राज्य के उत्तर-पश्चिमी, दक्षिण-पश्चिम एवं दक्षिण-मध्य भागों के एक या दो स्थानों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जबकि शेष भाग का मौसम शुष्क बना रहा।

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार तक पटना समेत अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, बांका और भागलपुर में दिन का तापमान 30-36 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। वहीं, बुधवार को कई जिलों में हुई बारिश के कारण अधिकतम तापमान में 13 डिग्री से अधिक की कमी दर्ज की गई।

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पटना का अधिकतम तापमान छह डिग्री गिरा

पटना समेत राज्य के विभिन्न जिलों में बुधवार को हुई हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। सुबह से ही बादल छाए रहने के साथ हवा चलने से राजधानीवासियों को गर्मी से राहत रही। दोपहर में हुई बूंदाबांदी के साथ ही गर्मी का अहसास कम हुआ। अधिकतम तापमान में 6.6 डिग्री की गिरावट हुई। राजधानी का अधिकतम तापमान 29 डिग्री रहा। राज्यभर के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान में गिरवाट दर्ज हुई।

मुजफ्फरपुर में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक गुरुवार और शुक्रवार को तेज हवा के साथ हल्की बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि के भी आसार हैं। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विवि पूसा के मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. ए सत्तार ने बताया कि 9 और 10 अप्रैल को आसमान में गरज वाले बादल बनने का अनुमान है।

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इसके प्रभाव से इन दो दिनों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। कहीं-कहीं ओलावृष्टि के भी आसार हैं। बारिश के दौरान हवा की औसत रफ्तार 22-25 किमी प्रतिघंटा रहने की संभावना है। इधर, बुधवार को अधिकतम तापमान 28.5 एवं न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, दिन में कहीं-कहीं बूंदाबांदी होने से हवा में नमी बनी रही। हवा 6.3 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चली।

भागलपुर में मौसम का हाल

भागलपुर जिले में आज आंधी संग बारिश तो कल रिमझिम फुहार के आसार हैं। बीएयू, सबौर के मौसम वैज्ञानिक डॉ. बीरेंद्र कुमार ने बताया कि गुरुवार को 30-40 किमी प्रति घंटे की औसत रफ्तार से आंधी चल सकती है। आंशिक बदरी के बीच हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती है। शुक्रवार को आसमान साफ रहेगा। तीखी धूप के बीच बौछारें पड़ सकती है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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