Bihar Weather: उत्तर बिहार में ज्यादा जगहों पर बरसेंगे बदरा, पटना में कब तक होगी बारिश; जानिए मौसम का हाल

Bihar Weather: मौसम विभाग ने मंगलवार से राज्य में बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान उत्तर बिहार के अधिक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। जिस कारण अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

Bihar Weather: पटना में सोमवार को बादल छाए रहेंगे। इस दौरान जिले के एक-दो स्थानों पर गरज के साथ बूंदाबांदी की संभावना भी है। रविवार को दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। जिस कारण अधिकतम तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। राजधानी का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना में सुबह से सूरज के तल्ख तेवर थे, लेकिन दोपहर बाद से धीरे-धीरे आंशिक तौर पर बादल छाने लगा।

इसके बाद शाम में राजधानी के कई इलाकों में गरज के साथ बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग ने मंगलवार से राज्य में बारिश होने की संभावना जताई है।

नगर निगम और बुडको की टीम अलर्ट मोड में एक हफ्ते तक बादलों के बरसने के मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए पटना नगर निगम और बुडको की टीम अलर्ट मोड में है। बुडको एमडी सह नगर आयुक्त ने रविवार को सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर में जलजमाव की स्थिति न हो इसका पूरा ध्यान रखें। संप के चालू रहने से कुछ ही देर में जलनिकासी सुनिश्चित की गई। शहर के निचले इलाकों से भी जलनिकासी के इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम क्षेत्र में जलजमाव न हो इसके लिए बुडको और नगर निगम की टीम अलर्ट पर है। क्विक रिस्पांस टीम तत्परता से जल निकासी सुनिश्चित कर रही है।