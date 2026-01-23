Hindustan Hindi News
दिल्ली-यूपी में झमाझम मेघ; बिहार में भी छाता निकाल लें; मौसम बदलने से बारिश के आसार

दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्र में शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदल गया और ठंड के बीच बारिश शुरू हो गई है। अब मौसम विभाग ने बिहार में भी बारिश के आसार जताए हैं।

Jan 23, 2026 12:51 pm IST
उत्तर भारत के कई इलाकों में शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदल गया। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने बिहार में भी बरसात के आसार जताए हैं। राज्य में अगले सप्ताह मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। उत्तर बिहार के इलाकों में इसका असर देखने को मिल सकता है।

मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार 29 जनवरी को 5 जिलों में बारिश की आशंका है। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण जिले के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। इसका असर आसपास के अन्य जिलों में भी दिख सकता है।

हालांकि, इससे पहले राज्य का मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं। बिहार में ठंड का प्रकोप भले ही कम हो गया है लेकिन अभी तक सर्दी का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कई इलाकों में रात का पारा अब भी 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है, जिससे सुबह और शाम कनकनी का एहसास हो रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे के भीतर नालंदा जिले के राजगीर में सबसे कम 7.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। औरंगाबाद, गयाजी, बक्सर, शेखपुरा, सबौर (भागलपुर) जैसे शहरों में भी पारा 10 डिग्री से नीचे ही रहा। पटना में भी न्यूनतम तापमान 1 डिग्री गिरकर 12.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया।

दिल्ली-यूपी समेत कई राज्यों में बारिश

गुरुवार रात से उत्तर-पश्चिम भारत के कई इलाकों में मौसम में बदलाव देखा गया। देश की राजधानी दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान में कई जगहों पर ठंडी हवाओं के साथ तड़के बारिश शुरू हो गई। दिल्ली में सुबह से झमाझम बारिश का दौर चला, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

